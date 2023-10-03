誘殺桶在殺生？慈濟人不再幫忙做防疫志工

國衛院國家蚊媒研究中心與南區公所合作在區內放置四千個誘殺桶，委由慈濟志工幫忙組裝，誘殺頗具成效，無奈因有一個「殺」字，慈悲為懷的慈濟志工不願再助長殺生，負責計畫的國衛院國家蚊媒研究中心專案技術助研究員黃旌集博士表示，尊重宗教信仰，只得再找其它志工幫忙，民眾也可自行到衛生局購買半成品回家ＤＩＹ，誘殺桶是成本很低廉的輔助器材。
記者劉悅儷/台南報導
據了解，市府本週一的大型防治會議上，討論到登革熱疫情愈來愈熱的安南區放置誘殺桶之後，成效不錯，據國衛院國家蚊媒研究中心專案技術助研究員黃旌集博士統計，四千個殺桶抽查其中七十個，抓到五百隻病媒蚊，若以一隻居家型的埃及斑蚊可傳染三個人來計算，相當於少了一千多人確診，以家戶蚊子難抓的程度，成效是不錯的。
但誘殺桶需要人力組裝，這四千個誘殺桶都由慈濟志工協助，做完這一批之後，就因中間有一個「殺」字，慈濟人表示無法再繼續幫忙協助，雖然遺憾，但也只能尊重。
蚊子雖然是昆蟲，但不論埃及斑蚊或白線斑紋都「嗜血」成性，一巴掌打下去都是血淋淋的，無異殺生，這可能是佛家人不願再幫忙組裝誘殺桶的主因。
以北區為例，佑民街一個住家，裡面環境極髒亂，蚊蟲到處飛，區公所獲通報後進去清查，主人告知不打蚊子的，所以區公所人員驚呼大叫: 難怪這家蚊子都不怕人。
既然誘殺桶名字太殺，有人建議改名字，比如誘蚊桶或是誘捕桶，但防疫重點在「殺」蚊，是種「殺戮」的行為，誘捕桶或誘蚊桶會讓民眾覺得治標不治本而排斥。但黃旌集表示，重點仍在民眾的孳清，只要孳清得宜，蚊子沒有地方去， 根本用不到誘殺桶去殺生。