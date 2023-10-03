小犬颱風還在北漂！今晚「轉彎衝向台灣」 週四清晨將登陸
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續發布海上陸上警報，今（3）日下午5時30分，中央氣象署也已將南投縣納入陸上警戒範圍，氣象署預報員朱美霖表示，受到大環境影響，小犬颱風過去幾小時有一些往北飄移的情況，預估今晚至深夜，路徑偏西的成分會增加，暴風圈明（4）日上午觸陸，週四（10月5日）清晨登陸恆春至台東南端交界處。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖說明，由於小犬颱風位於低壓帶中，北方又有槽線通過，導致太平洋高壓勢力減弱，缺乏導引氣流的情況下，小犬颱風出現一些往北漂的情況，不過預估今晚至深夜太平洋高壓會重新增強，小犬颱風銜接上導引氣流後，就會加速朝西向台灣前進，預估登陸地點仍是恆春至台東南端交界處。
朱美霖提醒，明日受到小犬颱風及其外圍環流影響，東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部及中部也有局部大雨或豪雨發生的機率，至於風雨是否會導致明後天停班停課，仍要由地方政府視風雨預估判定，目前東部、南部山區較可能達標，北台灣雨量還有一段差距。
據氣象局最新資料顯示，小犬颱風3日下午5時30分位於鵝鑾鼻東南東方約410公里的海面上，以每小時11轉14公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時11公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。