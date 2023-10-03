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雲林「染漂髮9800元」國中妹嚇壞！媽怒控：被當盤子　髮廊回應了

▲有家長控訴，讀國中的女兒中秋節返鄉，期間前往雲林虎尾一間髮廊做染漂髮，沒想到卻被收取9800元，起初更被嚇到不敢與家人說價格。（圖／《爆怨公社》）
▲有家長控訴，讀國中的女兒中秋節返鄉，期間前往雲林虎尾一間髮廊做染漂髮，沒想到卻被收取9800元，起初更被嚇到不敢與家人說價格。（圖／《爆怨公社》）

記者潘毅/綜合報導

許多人都喜歡到髮廊剪髮、染燙做造型，但卻也常常因收費金額出現爭議。近期就有家長控訴，讀國中的女兒中秋節返鄉，期間前往雲林虎尾一間髮廊做染漂髮，沒想到卻被收取9800元，直接被嚇到不敢與家人說價格。而母親得知後也忍不住發文爆料，而當事髮廊也發聲明回應了。

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一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，中秋假期時，還在讀國中的女兒到南部虎尾找親戚，假期中由親戚送去虎尾的某一家沙龍做頭髮，之後親戚有事先走了，在做頭髮的溝通過程上染耳下漂，女兒獨自一人由設計師做頭髮，做完再由親戚接回家中，事後才知道價格竟要價9800元！

這位媽媽隨後補充，詳問之下才知道，「染髮要價5仟多，漂4仟多，剪髮600元（店裡單子上寫的女兒沒帶回），請問這是把我女兒當盤子嗎？還是我呷米不知道米價？這漂的技術也太好了吧！顏色不均又脫節，請問你是叫學徒來操作的嗎？」更指控在做到一半的過程中店家才報價格，而女兒嚇到不知道怎麼辦也不敢講。

▲當事髮廊則在今（3）日下午5點發出聲明回應。（圖／取自當事髮廊臉書）
▲當事髮廊則在今（3）日下午5點發出聲明回應。（圖／取自當事髮廊臉書）
消息曝光立刻引爆爭議，當事髮廊則在今（3）日下午5點發出聲明回應，本公司所有報價，均「事前」、「明確」與當事人進行各項細節溝通，並仔細說明工法、使用染料、過程、效果及報價，發文中所提及「在做到一半的過程中才報價格」並非事實。

髮廊補充，當日該親屬陪同消費者來本公司，並全權授權消費者與該設計師進行上述細節溝通，消費者表示全盤知悉且同意進行髮型設計，並由該親屬同意支付全額費用後，本公司始開始進行後續流程，由於親屬有要事先行離開，待完成設計後，該親屬亦有返抵本公司並接送該消費者返家，「完成設計後，該消費者當下表示滿意，自拍後透過Airdrop傳送自拍照給設計師，本公司謹此致謝。」

最後髮廊也要求，這份聲明發出後24小時內，要該網友將《爆怨公社》發文撤下，如或不然，將依法訴追其應負之法律責任。


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