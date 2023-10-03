雲林「染漂髮9800元」國中妹嚇壞！媽怒控：被當盤子　髮廊回應了

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這位媽媽隨後補充，詳問之下才知道，「染髮要價5仟多，漂4仟多，剪髮600元（店裡單子上寫的女兒沒帶回），請問這是把我女兒當盤子嗎？還是我呷米不知道米價？這漂的技術也太好了吧！顏色不均又脫節，請問你是叫學徒來操作的嗎？」更指控在做到一半的過程中店家才報價格，而女兒嚇到不知道怎麼辦也不敢講。
消息曝光立刻引爆爭議，當事髮廊則在今（3）日下午5點發出聲明回應，本公司所有報價，均「事前」、「明確」與當事人進行各項細節溝通，並仔細說明工法、使用染料、過程、效果及報價，發文中所提及「在做到一半的過程中才報價格」並非事實。
髮廊補充，當日該親屬陪同消費者來本公司，並全權授權消費者與該設計師進行上述細節溝通，消費者表示全盤知悉且同意進行髮型設計，並由該親屬同意支付全額費用後，本公司始開始進行後續流程，由於親屬有要事先行離開，待完成設計後，該親屬亦有返抵本公司並接送該消費者返家，「完成設計後，該消費者當下表示滿意，自拍後透過Airdrop傳送自拍照給設計師，本公司謹此致謝。」
最後髮廊也要求，這份聲明發出後24小時內，要該網友將《爆怨公社》發文撤下，如或不然，將依法訴追其應負之法律責任。