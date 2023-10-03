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小犬颱風衝向台灣！明「兩岸、離島」96班交通船停航

▲小犬颱風持續發布海上陸上警報，預估今晚至深夜，路徑偏西的成分會增加，暴風圈明（4）日上午觸陸。（資料圖／NOWnews）
▲小犬颱風持續發布海上陸上警報，預估今晚至深夜，路徑偏西的成分會增加，暴風圈明（4）日上午觸陸。（資料圖／NOWnews）

記者許若茵／台北報導

小犬颱風持續發布海上陸上警報，預估今晚至深夜，路徑偏西的成分會增加，暴風圈明（4）日上午觸陸，航港局表示，明日兩岸離島共有12航線，計96航次停航。

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氣象署預報員朱美霖表示，受到大環境影響，小犬颱風過去幾小時有一些往北飄移的情況，預估今晚至深夜，路徑偏西的成分會增加，暴風圈明（4）日上午觸陸，週四（10月5日）清晨登陸恆春至台東南端交界處。

航港局統計，受小犬颱風影響，今（3）日 共有9航線，計33航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(1航次)
(2)南竿-東引：全部停航(1航次)
(3)布袋-馬公：全部停航(4航次)
(4)東港-小琉球: 部分停航(開航8航次、停航8航次)
(5)鹽埔-小琉球: 部分停航(開航6航次、停航8航次)
(6)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)
(7)富岡-綠島：全部停航(4航次)
(8)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)
(9)後壁湖-蘭嶼：全部停航(2航次)

航港局預估，明日共有12航線，計96航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(1航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(2航次)
(6)高雄-馬公：全部停航(1航次)
(7)布袋-馬公：全部停航(4航次)
(8)東港-小琉球：全部停航(52航次)
(9)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(10)富岡-綠島：全部停航(4航次)
(11)富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)
(12)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

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