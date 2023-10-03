▲流感、腸胃型感冒、登革熱，３疾病症狀超級像！怎麼分？醫詳解。

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王威傑醫師表示，以A型或B型流感病毒傳染的流感，一般是在12-3月之間；腸胃型感冒則全年無休；由登革熱病毒傳染的登革熱，一般好發於6-12月。不過由於流感病毒全球化、新冠趨緩後很多人沒有抗體，流感也演變成全年都有，因此出現三種疾病一起出沒的情況，且症狀也相當雷同。不過即便如此，也還是有辦法可以區分。
流感症狀：流感則發燒時間約2-4天，全身性症狀明顯，不過主要以強烈倦怠感為主，可能合併頭痛、肌肉痛等類流感症狀，以及流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，也約有1/4的患者會出現腹瀉、嘔吐等腸胃相關症狀。
腸胃型感冒症狀：腸胃型感冒是以病症做非正式命名，例如病毒型腸胃炎合併呼吸道症狀，全身性症狀則較少，或甚至不會出現。視病毒而異，通常會有顯著的腸胃道症狀，如嘔吐或腹瀉。
諾羅病毒、輪狀病毒、沙波病毒，大多以腸胃症狀為主，呼吸道症狀較少。冠狀病毒則以上呼吸道症狀為主，腸胃道症狀較少。腺病毒則上呼吸道及腸胃道症狀呈現比例較均勻。成人可能因以往得過相似的病毒、以及個人免疫力等因素，發燒時間通常較短約1-2天，小孩則可能燒3天以內。
登革熱症狀：登革熱通常會引起發燒，時間較久，約3到６天。全身性症狀較明顯，骨頭、肌肉、關節痛感較深。呼吸道症狀較輕微或甚至不會出現。頭痛可能痛到後眼窩。另也會伴隨噁心、腹痛、拉肚子。後期可能出現紅疹、小瘀點。
３者較明顯差異：大致而言，流感和登革熱差異主要在發燒天數、全身性症狀較不同，後續的症狀也有所差異可以辨別。腸胃型感冒則可多留意腸胃道症狀。
流感、腸胃型感冒、登革熱，如何治療改善？有重症警訊？
遇到上述這三種疾病出現不適，許多人也還是會多觀察幾天，或吃成藥試圖改善，不過王威傑醫師建議還是盡早就醫。
治療方式：醫師表示，流感有特效藥，建議發作48小時內投藥，較常用的如公費的克流感，可減少重症機率，病程減少約24小時。腸胃型感冒和登革熱則以支持性療法進行，如補充水分、口服電解液、症狀緩解藥物，病程分別是腸胃型感冒約5-10天、登革熱約7-10天。
重症、危險警訊：若是出現較危急、重症症狀不可輕忽。流感留意出現意識不清、抽蓄、胸痛、會喘等就要小心。腸胃型感冒種較少，留意脫水、腹部出現固定位置無法緩解的持續性壓痛。登革熱則注意意識不清、躁動、持續性嘔吐、胸悶、皮膚瘀點、黏膜出血、甚至是血尿等出血情況。三者同時都需要注意的則包括小朋友39度3天、成人發燒超過4天，或是燒到41度等。上述都可能是重症警訊，應盡速就醫。
防流感、腸胃型感冒、登革熱，留意病媒蚊，保持防疫好習慣！
防範流感、腸胃型感冒：王威傑醫師也提醒，避免流感、腸胃型感冒、登革熱找上門，自然還是預防為重。流感和腸胃型感冒則建議應持續保持勤洗手的好習慣，高峰期也建議盡量戴口罩、減少出入公共場所。而流感有疫苗，盡早施打以助防範。
防範登革熱：登革熱因病媒蚊傳染，要防範蚊蟲叮咬，建議戶外穿長袖、長褲，裸露出來的身體部位則應以有效成分的防蚊液防蚊，例如派卡瑞丁、敵避等，精油則無實質效果。家中也要留意是否有盆栽等有利於病媒蚊棲息處，例如盆栽等積水容器，家中若有成員確診登革熱更應留意。
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