金鐘58／廣播金鐘表演節目曝光　女神吳卓源、新住民、DJ登台炫技

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第二段演出「聽見『新』聲音」，是語言與文化的碰撞，展現廣播語言傳遞的多元，邀請外籍與新住民歌手歌手，以多國語言唱出聲音的豐富，呈現出不同語言的碰撞，展現廣播傳遞多元文化的特色，隨著近10多年新住民的到來，各種語言與文化之間的碰撞，融入在生活中，促使著彼此的生活圈更加多元豐富，廣播節目的語言、節目內容，也隨之更加精彩，表演以A Cappella透過人聲樂器呈現各國新住民音樂的碰撞與交合，結合新住民藝人多種語言穿插搭配演出，呈現廣播在新住民節目上的多元融合。
「聽見『新』聲音」演出者包括尋人啟事The Wanted樂團、黃宇寒與賈斯汀，尋人啟事樂團是華語音樂圈第一個發行全創作專輯的阿卡貝拉樂團，獲得多項國際阿卡貝拉大賽的冠軍, 並以首張專輯榮獲第三十二屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，黃宇寒則是台灣客家獨立音樂創作歌手，另賈斯汀來自美國，也常在各電視節目中看見他的演出，他以90分高分通過阿美族語言認證檢定，是唯一通過檢定的外國人。
第三單元「DJ ROCK」，就是純屬於廣播人的舞台，是各電台廣播DJ們熱情碰撞火花，透過DJ們歌舞呈現唱出最熱情的陪伴，展現出他們對廣播工作的熱忱，以及用著溫暖的聲音無時無刻陪伴在你我的生活中。DJ包括《講客廣播電臺》黃于娟、《POP Radio》徐哲緯、《全國廣播電台》婕鈴、《復興廣播電台》陳怡君、《中山/Hit FM宜蘭》解偉苓、《漢聲廣播電台》姚宇謙及《講客廣播電臺》龔德等，由黃于娟擔任主唱，其他DJ將負責樂器伴奏，展現幕後所看不見的音樂才華。
第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日（六）晚上7點鐘於國父紀念館舉行，播出平台有三立都會台、金鐘58官網、金鐘官方YouTube、MOD直播三立綜合台、三立國際台、好事989電台、三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Vidol影音平台。