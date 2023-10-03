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金鐘58／廣播金鐘表演節目曝光　女神吳卓源、新住民、DJ登台炫技

▲廣播金鐘獎有3段表演節目，吳卓源、新住民、DJ群登台演出。（圖／三立提供）
▲廣播金鐘獎有3段表演節目，吳卓源、新住民、DJ群登台演出。（圖／三立提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日（六）於國父紀念館隆重舉辦，今年度廣播金鐘獎總計有80家業者、896件作品參賽；125件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等26個獎項。今（3）日主辦單位三立公布廣播金鐘獎表演節目，「鄉民女神」吳卓源、新住民、DJ群受邀登台演出。

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58廣播金鐘典禮主持人由今年再度入圍廣播金鐘的邵大倫與吳奕蓉攜手主持，邵大倫今年再度入圍「流行音樂節目主持人獎」，搭檔吳奕蓉也以《我願意》入圍「戲劇節目女配角獎」，主持又入圍，可謂金上加金。而今年典禮共有3段表演，第一段表演節目「聲音的多重宇宙」，由受年輕觀眾喜愛的吳卓源演出，開場秀音樂才華，透過古典歌曲、R&B、Rap多元曲風之間的編曲，呈現出不同類型的音樂碰撞，與廣播聲音多元的節目類型，符合今年「碰撞」主題，與廣播聲音多元的節目類型，表演設計旋律間的轉換結合廣播調頻音效，影像配合歌曲及調頻音效，製作素材結合穿插入聲波訊號效果。

▲吳卓源負責第一段表演節目「聲音的多重宇宙」。（圖／三立提供）
▲吳卓源負責第一段表演節目「聲音的多重宇宙」。（圖／三立提供）
第二段演出「聽見『新』聲音」，是語言與文化的碰撞，展現廣播語言傳遞的多元，邀請外籍與新住民歌手歌手，以多國語言唱出聲音的豐富，呈現出不同語言的碰撞，展現廣播傳遞多元文化的特色，隨著近10多年新住民的到來，各種語言與文化之間的碰撞，融入在生活中，促使著彼此的生活圈更加多元豐富，廣播節目的語言、節目內容，也隨之更加精彩，表演以A Cappella透過人聲樂器呈現各國新住民音樂的碰撞與交合，結合新住民藝人多種語言穿插搭配演出，呈現廣播在新住民節目上的多元融合。

▲第二段節目「聽見『新』聲音」表演者黃宇寒為客家獨立音樂創作歌手。（圖／三立提供）
▲第二段節目「聽見『新』聲音」表演者黃宇寒為客家獨立音樂創作歌手。（圖／三立提供）
「聽見『新』聲音」演出者包括尋人啟事The Wanted樂團、黃宇寒與賈斯汀，尋人啟事樂團是華語音樂圈第一個發行全創作專輯的阿卡貝拉樂團，獲得多項國際阿卡貝拉大賽的冠軍, 並以首張專輯榮獲第三十二屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，黃宇寒則是台灣客家獨立音樂創作歌手，另賈斯汀來自美國，也常在各電視節目中看見他的演出，他以90分高分通過阿美族語言認證檢定，是唯一通過檢定的外國人。

▲賈斯汀經常現身各大綜藝節目。（圖／三立提供）
▲賈斯汀經常現身各大綜藝節目。（圖／三立提供）
第三單元「DJ ROCK」，就是純屬於廣播人的舞台，是各電台廣播DJ們熱情碰撞火花，透過DJ們歌舞呈現唱出最熱情的陪伴，展現出他們對廣播工作的熱忱，以及用著溫暖的聲音無時無刻陪伴在你我的生活中。DJ包括《講客廣播電臺》黃于娟、《POP Radio》徐哲緯、《全國廣播電台》婕鈴、《復興廣播電台》陳怡君、《中山/Hit FM宜蘭》解偉苓、《漢聲廣播電台》姚宇謙及《講客廣播電臺》龔德等，由黃于娟擔任主唱，其他DJ將負責樂器伴奏，展現幕後所看不見的音樂才華。

▲《中山/Hit FM宜蘭》解偉苓將與其他DJ合作演出第三單元「DJ ROCK」。（圖／三立提供）
▲《中山/Hit FM宜蘭》解偉苓將與其他DJ合作演出第三單元「DJ ROCK」。（圖／三立提供）
第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日（六）晚上7點鐘於國父紀念館舉行，播出平台有三立都會台、金鐘58官網、金鐘官方YouTube、MOD直播三立綜合台、三立國際台、好事989電台、三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Vidol影音平台。

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