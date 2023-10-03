▲眼睛畏光又乾澀　中醫「1方法」改善乾眼症

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乾眼症不治療 恐引起角膜和結膜損害臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱表示，乾眼症屬於角膜表面的慢性病，當眼睛感到乾燥和有異物感，可能是淚液分泌不正常。淚液由油脂、水分和黏液三種成分組成，確保眼睛濕潤。若淚液分佈不均或蒸發太快，眼睛可能會受損、發炎，引發乾眼症。如果不及時治療，可能會引起角膜和結膜損害。
長期配戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯3C螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視雷射手術，或是本身有乾燥症病史民眾；甚是平時容易情緒緊繃、壓力較大等等，都是容易發生乾眼症的族群。
中醫治乾眼症 中藥針灸改善循環古籍醫學文獻中，輕微的乾眼症稱為「白澀症」，而較嚴重的狀況則被歸類為「神水將枯」。主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。從中醫臟象學說看，「脾」負責調節體內的水分；「肺」控制皮膚和鼻子，若其功能受損，可能導致津液外泄；「腎」則是調節體內水分的主要器官，而「肝」開竅於目，目受血而視之，所以眼睛問題與「肝」也有著密切的關係。
戴毓萱說明，治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質，從脾、肺、肝、腎等方面進行治療，才可以達到更好的效果。中醫臨床治療上，中藥「菊花」、「熟地」、「知母」、「枸杞」、「白芍」等，是最常用來清肝明目與潤燥養陰的一線用藥。針刺穴位治療像是「睛明」、「瞳子髎」、「風池」、「太衝」、「光明」，不但能促進眼周附近循環並放鬆肌肉，舒緩乾澀與壓力，也可以使全身氣機通達舒暢。
每年一次眼部檢查 保健從飲食、生活做起戴毓萱叮嚀，除了就醫治療外，還是要需要從乾眼症的根源做起。建議民眾每年至少進行一次眼部檢查，及早發現和治療問題。
1.飲食方面，除了補水之外，也要補油！像是食用富含Omega-3脂肪酸、EPA、DHA、維生素A、花青素等食物（例如：魚油、深海魚類、胡蘿蔔、菠菜、綠花椰等）。
2.需要適量休息，長時間使用電子產品後，每隔20分鐘記得休息20秒，遠眺20呎（約6-7公尺）外景色或閉眼養神。
3.減少「乾」的內外夾殺，例如：少吃燒烤炸辣食物；保持室內空氣濕潤，避免直吹空調或風扇。
4.幸運草按摩法，眼周穴位「睛明」、「魚腰」、「瞳子髎」、「承泣」，逆時針或順時針，以指腹輕輕點按，放鬆眼周肌肉。
5.適時熱敷眼睛周圍，熱敷溫度不要超過42度，每次可熱敷15分鐘。
6.縮短配戴隱形眼鏡的時間，以免角膜缺水又缺氧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59365
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