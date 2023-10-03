高雄十月精彩不斷電　限定雙十連假攻略大公開

國慶連假即將於10月7日至10日到來，高市府觀光局特別整理國慶連假旅遊攻略，邀民眾來高雄賞美景、嚐美食，歡度美好假期。高市府觀光局長高閔琳表示，初秋的高雄天氣與溫度適合出遊，十月高雄精彩不斷電，推出「2023高雄愛．月熱氣球」、「左營萬年季」等熱鬧慶典活動，「壽山動物園」、「高雄旗糖農創園區」等地，也有精彩音樂表演及市集，還有遠從日本來的「翡翠騎士」精彩樂隊表演。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳指出，十月高雄超精彩，各地接力推出各大主題活動，吸引海內外民眾前來，帶動高雄住房率，其中，雙十連假前兩日的市區旅館訂房率已破八成，還在持續攀升中。觀光局在10月7至10日、14及15日，連續兩周假日舉辦「2023高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，現場除造型熱氣球打卡區外，還有「假日美食市集」。「壽山動物園」國慶連假期間也推出親子DIY體驗及街頭藝人表演；此外動物園也將迎接重新開園後的第100萬名幸運遊客，將可獲動物園專屬福袋、免費暢玩動物園一整年、熱氣球搭乘券及飛往日本熊本來回機票等豐富大獎。
觀光局進一步指出，在東高雄範圍的旗山旗糖農創園區（東九道之驛），10月7日、8日每日下午兩點到晚上九點舉辦「農創世紀音樂節」，現場有農機科技展示、金曲獎最佳樂團宇宙人等9組樂團接力表演及文創市集；10月8日下午4時，市府邀請「翡翠騎士」美譽的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來高雄表演，讓民眾能在國慶前搶先欣賞。
另外「高雄迎火獅左營萬年季」活動，今年也打造逾5公尺高巨型火獅，重頭戲眾人拉火獅首度開放民眾參與，還有攻炮城等傳統特色文化迎賓，歡迎民眾一起來祈福保平安。第一屆「TTXC台灣文化科技大會」10月7日也將在高雄盛大展開，首件作品「未來託運所」於高流珊瑚礁群旁廣場開放體驗，即日起至10月22日民眾可免費預約報名。
觀光局最後補充，搭配雙十國慶假期，觀光業者也加碼推出許多好康優惠活動，例如義大遊樂世界10/7下午16:30推出「義大萬聖趴」揭開全台最「驚」彩的萬聖序幕，萬聖趴星光雙人套票只要500元，完成取票還能再抽萬豪酒店萬元住宿券，10月底前至愛河、田寮月世界現場與熱氣球合照，於義大遊樂世界票亭出示即可享499 Fun飛價。更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。