小犬颱風襲！中壽提供保戶6關懷措施 保費緩繳、房貸紓困看這裡
小犬颱風來襲，中國人壽今（3）日啟動包括提供保費緩繳、保服優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整、快速理賠及住院預付金等6大保戶關懷服務措施，其中若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日。上限新台幣6萬元的「住院預付金」。
記者顏真真／台北報導
中壽進一步說明，凡各地政府單位人事行政局公告停班停課範圍，或能提出公家機關開立的受災證明的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期112年10月3日至113年1月3日者，自即日至113年1月3日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。
在「保服優惠」部分，自即日起至113年10月3日已申請辦理或新增的保單貸款，提供緩繳 6個月利息優惠；凡受災地區的保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起至113年1月3日止，均可向中壽申請辦理免費補發保險單；房貸紓困措施部分，受災房貸客戶檢附證明文件，就可申請本金緩繳，即只繳利息3個月。
在旅平險彈性調整部分，針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保中壽旅行平安險的保戶，可於112年10月12日前提出契變申請辦理取消或延長。此外，中壽保戶若在這次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日、上限新台幣6萬元的「住院預付金」。