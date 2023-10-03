小犬逼近　高雄輕軌沿線192棵雨豆樹加固防颱

小犬颱風來襲，為確保颱風期間輕軌沿線雨豆樹穩定性，捷運局除加緊防颱外，今(3)日再次邀集嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳現勘雨豆樹加固保護措施，並根據專家建議謹慎固作好防颱準備，以確保颱風期間每棵雨豆樹都獲得最好保護，捷運局強調，市府為能完整保護雨豆樹生長，輕軌在設計階段即採以站就樹共生共存，以維雨豆樹根系永續發展及樹身結構穩定安全。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，現場加固方式除採取與道路兩側印度紫檀做連結加固外，現階段圍籬已拆除無法提供拉繩支撐部分，則改以鋼支撐固定；另中央分隔島與軌道間，復舊之L型擋牆應確保樹穴區排水順暢，以減少樹根積水情形。輕軌雨豆樹路段(自由路至九如路)，共計192棵雨豆樹，預計10月4日全數完成頂撐加固，輕軌統包團隊亦已逐步進行沿線工區護欄及環境檢視，進行防颱整備，同時雨豆樹保護廠商也配合進駐工區，並定期回報巡視情形，以確保輕軌沿線雨豆樹安全無虞。
捷運局進一步表示，輕軌工程最後路段大順路(博愛路至中正路)段長約5公里，計有7座車站。目前輕軌工程持續超前，整體施工團隊已增加近1倍人力，可望於今年10月下旬軌道鋪軌完成，各路口全數開通。輕軌團隊全力趕工朝輕軌年底成圓目標邁進，以期縮短工期降低交通帶來之不便。