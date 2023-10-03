泰國曼谷大型購物城驚傳槍擊！疑14歲少年槍手犯案 至少3死7傷
位於泰國首都曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）今（3日）下午發生槍擊案，近百名民眾在聽聞槍響後從建築物內部奔逃至室外。綜合外媒現有消息，當局已經拘捕了一名疑似是槍手的14歲少年，除了多人受傷外至少有3人死亡，警方也在現場拾獲一把9厘米口徑Glock 19手槍。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰媒《Thai Enquirer》、《The Nation Thailand》與《路透社》、《BBC》等外媒稍早報導指出，位於曼谷的知名購物中心暹羅購物城（Siam Paragon）週二下午傳出槍擊案，泰國警方目前稱至少3死7傷，並已經逮捕一名14歲的嫌疑犯。
當地媒體指出，這名男性槍手犯案後在購物中心三樓向警方棄械投降被捕，警員也在現場尋找到一把手槍。報導稱，最初槍響是從一樓廁所傳出，有不少目擊者與現場民眾紛紛從購物中心內部朝外奔逃，也有人躲在商家或廁所內，從現場民眾拍攝下的影片可以清楚聽聞4聲類似槍擊的巨響。
泰國警方發言人Achayon Kraithong指出，警方已到場控制局勢，購物中心入口也已經關閉，而鄰近的泰國地鐵暹羅站（BTS Siam station）也暫時停止服務。社群媒體X上也有不少事發當時民眾拍下來的現場畫面，其中一則廣泛流傳的貼文疑為槍手遭警方壓制的畫面，但目前仍沒有當地媒體證實真偽。