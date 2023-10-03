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亞運自由車／黃亭茵個人計時賽失利　坦言身體已到達極限

▲黃亭茵亞運無緣站上頒獎台，但數據超越5年前的自己。官方提供
▲黃亭茵亞運無緣站上頒獎台，但數據超越5年前的自己。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

杭州亞運女子個人計時賽，身披中華隊戰袍的黃亭茵，以27分23秒89的成績進站，均速40.097公里，在所有選手中排名第11位，雖然無緣奪牌，但參賽數據超越五年前的自己。而這場比賽的冠軍由烏茲別克車手Olga Zabelinskaya取得。

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黃亭茵說，「這18.3公里的路線其實算難騎，因為它上上下下，在一個有點間歇的狀態，所以我逼自己每一下都要很扎實下去踩，不管迴轉多慢，齒數多輕，定要在自己的控制範圍內不可以爆掉，今天的每一下我都感覺很扎實。」

談到生涯的第4屆亞運，黃亭茵說，「已經到達我身體的極限，可是後來我又告訴自己，既然妳選拔都贏了，為什麼不享受這場比賽，而且這有可能是我最後一場國際賽。只要我全力以赴，今天就是我最棒的自己！」

從廣州、仁川、雅加達到延期的杭州亞運，這已經是粉紅小鋼炮生涯的第四屆亞運會，在沒有設定專項，長年征戰多個項目的情況下，33歲的黃亭茵不諱言，她感覺身體機能已經到了極限。再次出征是抱著享受比賽的心情，盡可能調整到最好的自己。

黃亭茵說，「其實暖身的時候就知道今天的狀態，我已經盡了最大的努力在騎了，不管今天的數據怎麼樣，這都是我最棒的自己，我會在過程中專注，不斷鼓勵自己要撐下去。」

黃亭茵透露，「我的數據顯示跟5年前全國錦標賽一樣，這次的功率甚至高了10幾瓦，表示說這5年當中我並沒有退步，我覺得甚至是進步的，因為我的心態跟以前不一樣。」

讓黃亭茵有明顯感受的是，亞洲國家普遍開始有完整的情蒐、學習新的知識，聘請外籍教練來充實自己，也到國際賽去磨練經驗，現在多了更多來自越南、印尼這些東南亞的競爭對手，這也激勵她突破自己的表現。

明天的黃亭茵會和蕭美玉聯手，出征140公里的女子公路賽。因為每個國家只有兩位選手，戰術的應用會比較有限，但難免還是會有前仆後繼攻擊的“戰鬥模式”出現，黃亭茵在享受之餘，會展現不放棄的態度，直到終點線的最後一刻。

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