小犬颱風襲！全球、合庫、元大人壽啟動保戶風災服務　保費可緩繳

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全球人壽說明，應繳保費區間自112年9月1日起至112年11月30日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。保單借款凡應繳利息區間為自112年9月1日起至113年2月29日，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。另外，受災保戶因為這次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。同時，因小犬颱風影響致發生保險事故的受災保戶，申請時註明「112年小犬颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。
元大人壽因應小犬颱風也提供6大保戶服務措施，包括對於這次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。
另外，即日起元大人壽受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起3個月內之保單，自應繳日起算，緩繳3個月續期保費的服務；即日起受災保戶經申請的新增保險單借款，免收3個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔；即日起受災保戶經申請，可提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起3個月內的保單，自應繳日起算，展延6個月緩繳利息的服務；受災保戶的保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。
合庫人壽也提供保戶風災特別服務措施，包括開放醫療副本收據申請理賠，針對實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠，以方便受災保戶；保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明，經公司審核通過後即可緩繳保費3個月；保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月；保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明，申請補發保單可免收工本費。
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