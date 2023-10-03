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小犬颱風襲！全球、合庫、元大人壽啟動保戶風災服務　保費可緩繳

▲小犬颱風目前已發布海上、陸上颱風警報，預估週四（10月5日）清晨至上午會登陸台灣，實際地點還有待觀察。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風目前已發布海上、陸上颱風警報，預估週四（10月5日）清晨至上午會登陸台灣，實際地點還有待觀察。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者顏真真／台北報導

中央氣象局發布第14號颱風「小犬」陸上颱風警報，包括全球人壽、合庫人壽及元大人壽今（3）日也已啟動「天然災害保戶關懷計劃」，包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、保單補發免收工本費、快速理賠等措施，並即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

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全球人壽針對小犬颱風受災保戶在第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務，其中除保單借款利息緩繳可於113年2月29日前提出申請外，其他項目則需於112年11月30日前提出申請。

全球人壽說明，應繳保費區間自112年9月1日起至112年11月30日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。保單借款凡應繳利息區間為自112年9月1日起至113年2月29日，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。另外，受災保戶因為這次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。同時，因小犬颱風影響致發生保險事故的受災保戶，申請時註明「112年小犬颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

元大人壽因應小犬颱風也提供6大保戶服務措施，包括對於這次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。

另外，即日起元大人壽受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起3個月內之保單，自應繳日起算，緩繳3個月續期保費的服務；即日起受災保戶經申請的新增保險單借款，免收3個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔；即日起受災保戶經申請，可提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起3個月內的保單，自應繳日起算，展延6個月緩繳利息的服務；受災保戶的保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

合庫人壽也提供保戶風災特別服務措施，包括開放醫療副本收據申請理賠，針對實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠，以方便受災保戶；保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明，經公司審核通過後即可緩繳保費3個月；保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月；保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明，申請補發保單可免收工本費。

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