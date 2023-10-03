網球／父親謝子龍因新冠肺炎過世 謝淑薇、謝政瀛今上午返台奔喪
台灣網球女將謝淑薇的父親謝子龍，於10月1日晚間22時30分在家中過世，傳死因爲染上新冠肺炎COVID-19與中風引起併發症住院，今（3）日上午謝淑薇與哥哥謝政瀛已經自中國返台奔喪。
記者路皓惟/綜合報導
堪稱「台灣網球教父」的謝子龍有7位小孩，除了大姊沒有打網球以外，其餘謝淑薇、謝政鵬、謝淑映、謝鎮安6名小孩都投入網球運動，其中生涯奪下6座大滿貫冠軍金盃的謝淑薇成就最高。
除了謝淑薇之外，謝政鵬先和楊宗樺贏過2008澳網及溫布頓青少年男雙冠軍，接著分別和菲律賓及匈牙利搭檔拿下2009澳網及美網青少年男雙打錦標，謝語倢也有不錯的成績，並持續在網球場上努力。
謝子龍臉書最後一篇發文是7月31日，仍關心女兒謝語倢的比賽戰況和直播連結。父親安詳離世之後，謝語倢在臉書PO文寫道：「老爸晚安，永遠愛你，愛漂亮的爸爸，答應我下輩子要對自己好一點，好嗎？願你不再有傷痛與憂愁，Rest In Peace。」
謝子龍追思靈堂將於7日在台北市立第一殯儀館舉行告別式，開放拈香時間為7日上午10點至12點，以及下午2點至6點，目前謝淑薇與哥哥謝政瀛已經自中國返台奔喪。