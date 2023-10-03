小犬颱風來了！桃機備4570個沙包防汛 出發前注意航班
因應小犬颱風來襲，配合交通部一級開設應變中心，桃園國際機場今（3）日下午14時召開第一次應變會議，董事長楊偉甫指示各單位加強戒備，積極落實各項防颱作業並提高警覺，有狀況隨時通報。桃園機場網站也會持續更新航班即時資訊，提醒旅客出發前向航空公司確認航班資訊，確保行程順利。
記者許若茵／台北報導
桃園機場說明，目前台北航空氣象中心尚未針對桃園機場發布警報單，但預計於4日中午後風力影響漸增，且由於颱風持續往香港方向前進，預估將影響高雄機場及香港機場，因應未來可能轉降航班，機場公司將調度管理場內營運停機位，並視情況於颱風期間實施到場航班流量管理，確保機場可用停機位最大化，以兼顧本機場作業安全與效率，於臺北飛航情報區內其他機場航班有需求時能因應與備援。
機場公司表示，已完成防颱整備，包括機場電力、空調、給排水、排水溝、電車、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；各施工工區、排水幹線及空側積水熱區加強巡查並持續回報。防颱物資部分，包括4,570個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、145台移動式抽水機、36座移動式發電機、每日最大供餐量逾5,700份等皆完成整備，並於機場航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等各處重要地點加強防護，空側部分多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱設施待命中。
截至今日18時，桃園機場營運正常，各航空公司航班正常起降，捷運、客運等聯外交通也未受到影響，機場公司提醒旅客出發前向航空公司確認航班資訊，機場網站亦會持續更新航班即時異動狀況，及聯外交通營運情形提供旅客參考。