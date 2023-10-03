▲「力弱症」未改善肌少症風險增！　專家授3招預防力弱症、改善肌少症

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肌肉力量、功能任一不足 即為「疑似肌少症」肌少症近年來逐漸引起關注，為了讓民眾能在肌少症前期就先進行預防、改善，AWGS增列相關篩檢標準，若肌肉量足夠，但經以下2項評估後肌肉力量、肌肉功能有任一項不足就應注意相關風險：
- 肌肉力量檢測：
- 身體功能評量：
國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，肌少三部曲為「力弱-肌少-失能」，在力弱症病程中若沒有及時發現並治療，將導致骨骼肌下降、功能流失，甚至進展為肌少症，根據研究統計，經由力弱症途徑發展為肌少症的患者約有10%。
如何預防、改善力弱症？ 3招運動訓練學起來！因此，台灣流行病學學會與企業共推「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防計畫」，透過AI介入、進行活力樂肌3招每日運動降低風險。計畫成果顯示，2個月運動介入後年長者腰圍、下肢肌力及平衡都有提升，在5名力弱症患者中，有3名透過運動逆轉力弱症，平均握力提升1.2公斤。
林立峯副教授說明，活力樂肌3招是針對下肢進行阻力訓練，民眾在家就可以完成，訓練動作包含以下3個姿勢：
- 坐姿屈膝抬腿：
- 站立抬腿：
- 深蹲：
林立峯副教授表示，若動作熟練後，可將每組次數由8次漸進提升至10、12、15次，透過以上3招訓練每日運動，相信將有助於預防力弱症、降低疾病發生率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59395
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