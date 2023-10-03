阿沁「砸6千萬」大安區置產寵小14歲嫩妻 月開銷30萬起跳不嫌苦
「F.I.R.飛兒樂團」阿沁和小14歲老婆花花（李汶靜），2014 年結婚，育有2個寶貝女兒。今（3）日阿沁現身花花與妹妹安柏（李芝儀）面膜大使活動，寵妻的他，透露，為了女兒學區，砸5000萬在台北大安區買了2戶打通約70坪的中古屋改建，還有破千萬的裝潢費，花費總價大概6000萬元，阿沁說：「房貸一個月接近20萬元。」若加上女兒私校每月10萬學費，就已破30萬，支出驚人，但他認為投資在房子和小孩身上是值得的事情。
記者黃盈容／台北報導
阿沁今現身記者會，開心公主抱起老婆花花，未料，花花白色薄紗底褲卻意外走光，令人害羞，好在她說那只是安全褲，並不在意。
阿沁一家四口預計在年底搬入新家，他將裝潢設計交給老婆，因該房是老屋，裝修的地方多，加上他要求屋內要有錄音室，裝潢費就破千萬，十分嚇人。
阿沁當初會買此房，是為了學區，一年級及三年級女兒，現就讀全美語私校，每個月學費竟就要至少10萬元。好在阿沁還算會賺，他表示，收入靠歌曲版稅加上寫歌的費用等，經濟狀況還可以，「想給太太一個家，工作這麼多年，投資別的，不如投資房子，給孩子舒服的空間，我也在家有一個工作室。」