小犬颱風襲！南山、三商、新光人壽保戶注意　受災5關懷措施看這

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房屋貸款紓困部分，南山人壽表示，只要於災害發生日前已完成辦理房屋貸款之受災戶，於災害發生日起1年內，可申請展延房屋貸款本息，展延期間免收房屋貸款利息。依貸款類型及毀損情形，可申請房貸展延，其中以災區的房屋為擔保的其他貸款及其他擔保貸款，可展延1年；災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害部分毀損未致不堪使用者及災區非自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用，或部分毀損未致不堪使用者，可展延2年；災區自用住宅購屋貸款的房屋因災害毀損致不堪使用者，可展延5年
另外，南山人壽提供住院關懷預付保險金服務，凡投保住院醫療險的保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金。此外，南山人壽也提供「保險金扣抵醫療費用」服務，若保戶入住台北榮民總醫院、台安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、彰化基督教醫療體系、秀傳醫療體系、阮綜合醫院、長庚醫療體系、恩主公醫院、聯新國際醫院、和信治癌中心醫院、亞東紀念醫院等醫療院所，南山人壽經保戶授權取得保戶就醫診斷資料後，提供保戶「現場理賠、當場扣抵、安心出院」的貼心服務，簡化保戶出院後向醫院申請醫療單據與診斷證明書流程。
同時，南山人壽也提供「保險理賠醫起通」服務，只要保戶在國泰綜合醫院(總院)、新光吳火獅紀念醫院、台北市立萬芳醫院、台北市立聯合醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處、振興醫院、宏其婦幼醫院、竹山秀傳醫院、秀傳紀念醫院、員榮醫院、彰濱秀傳紀念醫院、台中榮民總醫院、台南市立醫院、高雄市立岡山醫院就診，均可以填寫授權書同意本公司至就診醫院取得保戶相關就診資料，並憑以審核理賠外，更可將理賠申請資料轉送給其他保險公司辦理，讓理賠更方便。
新光人壽同樣今日迅速啟動「防颱5保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務，其中保單因這次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費；受災區域保戶給予應繳月112年10月份的續期保險費緩繳3個月優惠；保單借款利息應繳月為112年10月份並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月；房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶的申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）1年的優惠措施。
三商美邦人壽也針對小犬颱風啟動5大相關保戶服務因應機制，其中保單借款利息減免部分，即日起至112年11月30日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限；免費補發保單，若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至113年01月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。
另外，三商美邦人壽提供受災保戶續期保費緩繳，只要續期保險費應繳費日為112年08月至113年01月的受災保戶，繳費期限可延長至113年03月31日止。同時，即日起至112年12月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
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