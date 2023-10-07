當VTuber一定賺？她公開收支表「月收僅千元」　收入來源曝光

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雖然大部分的花費並非經常性支出，因此VTuber的活動期間越久，理論上成本也會被攤平，但しろうさ在這9個月來，僅從Fantia網站收到抖內（Donate，贊助、捐獻）9000日圓（約台幣2000元）的收收入，換言之每個月僅賺到台幣1000元左右。
しろうさ在公開收支表的同時，也在推文中表示「這就是真實的個人勢VTuber」。儘管她表示自己已經是個人勢VTuber中花錢算少的，但收支不平衡的狀況，仍讓網友表示，「這根本是沒有副業就活不下去的狀態耶？」、「我是知道不太好做，但沒想到會那麼不好做。」、「根本是燃燒熱情的職業。」
しろうさ目前的YouTube頻道訂閱數約為2540，儘管才出道不到一年，影片數已經超過450部，可說是十分勤奮在進行更新。事實上，想要透過做VTuber或YouTuber賺到足以維持生計的錢，並非容易的事情。
首先，要達到YouTube的營利條件就十分不簡單。雖然Youtube合作伙伴計畫的資格條件會有變動，依據2022年10月所訂下的條件來看，頻道必須達到1000訂閱數；並且在過去12個月內累積 4000小時的有效公開影片觀看時數，或是過去90天內累積1000萬次的有效公開Shorts觀看次數，才能使頻道收益化。
但單靠點擊率能賺到的錢也未必很多，也有不少人的YouTube頻道或直播、影片已經達到收益化的門檻，但還是得另外打工維持生計，或是把做影片、直播當成副業或興趣，加減賺些零花錢。
目前VTuber的主要活動平台大多集中在YouTube、Twitch。以YouTube為例，VTuber一般可以在YouTube獲取的利潤，可以約略分為三種，分別是流量分紅、超級感謝留言（Super Chat，SC，YouTube抖內機制）、頻道會員訂閱費用。而這在Twitch平台與BILIBILI平台也有類似的功能，但其專有名詞與手續費金額會有所不同。
不管是YouTube還是Twitch，都會抽取平台手續費。以Youtube為例，該平台會針對SC與會員費抽取30%，也就是說，若抖內100元就會有30元被YouTube做為手續費收走。除了平台手續費之外，每個月來自YouTube平台的收益超過一定的金額，就會被當地政府收取所得稅，如果該VTuber屬於企業勢（只有與公司簽約、進行活動），還得與公司拆帳，獲得的金額會更少。
不過如果能在YouTube、Twitch等平台做出成績，收益能達到令人難以想像的數目。從專門收集SC數據的網站Playboard可以發現，每個月在全球SC排名前50名的VTuber，收益都能高達將近台幣30萬元，這還不包括會員訂閱費用、流量分紅以及業配利潤。
但根據專門在製作VTuber排行榜的公司ユーザーローカル數據，截至11月28日，日本VTuber總體已突破2萬人，比去年同期的16000人，增長25%，若與2020年比較的話，VTuber人數增加幅度達到一倍，顯示出越來越多日本人投入該市場，但能達成「前排」收入的畢竟仍是少數，要入行成為VTuber，可能得做好面臨與「しろうさ」同樣困境的準備。