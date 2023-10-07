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拒絕黑粉！總務省與日本「最速金盾」VTuber合作　打擊網路誹謗

▲日本總務省與知名Vtuber「壹百滿天原莎樂美」（壱百満天原サロメ）合作推出「社群平台誹謗中傷對策」宣導短片。（圖／擷取自YouTube@soumuchannel）
▲日本總務省與知名Vtuber「壹百滿天原莎樂美」（壱百満天原サロメ）合作推出「社群平台誹謗中傷對策」宣導短片。（圖／擷取自YouTube@soumuchannel）

國際中心徐筱晴／綜合報導

現代人難以離開網路生活，但也出現不少藉著網路匿名性，進行中傷、誹謗等惡劣行為的惡意人士，因此防範、應對網路誹謗等行為，也成為近年來各國政府極力解決的課題。日本政府近來就與日本知名公司ANYCOLOR旗下企劃「にじさんじ」（NIJISANJI，下稱彩虹社）的VTuber「壹百滿天原莎樂美」（壱百満天原サロメ）進行合作，拍攝短片宣導如何應對網路誹謗行為，在VTuber漸漸為人所知的當下，透過網路宣導，使得世人更加注重這個問題。

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日本總務省於9月下旬推出一系列有關網路誹謗中傷的對策，不僅架設防止、應對網路誹謗中傷的專門網站提供更多資訊供民眾參考，還找來壹百滿天原莎樂美擔任宣傳大使，在宣導影片中詳細講解碰到網路誹謗中傷時，該如何進行應對。

日本社群平台誹謗中傷問題在近年來日趨嚴重。由總務省外包的「違法有害資訊諮詢中心」在2021年時共收到6000多起誹謗中傷案件，已經是10年前的4倍左右，其中以推特（現為X）、Google、Facebook等平台最為嚴重。最為人所知的便是日本女性職業摔角選手木村花，在2020年疑似因在Instagram和推特上收到大量誹謗文章，而走上輕生一途。

針對誹謗中傷情況，日本總務省也在2022年12月成立「誹謗中傷等違法有害情報對策應變小組」(誹謗中傷等の違法‧有害情報への対策に関するワーキンググループ)，針對網路攻擊言論進行資料搜集、調查與應對。而在VTuber逐漸搶占次文化影響力的同時，再與百萬VTuber壹百滿天原莎樂美合作，加強打擊誹謗中傷問題的力道。

擔任宣傳大使的壹百滿天原莎樂美在影片中已回答觀眾問題的形式，解釋了如何應對網路誹謗，包含活用「靜音」或是「限制留言」等功能、向社群平台申請刪除誹謗留言等，另外也能到相關窗口進行諮詢。

壹百滿天原莎樂美於2022年5月21日出道，設定上是一位憧憬能成為真正大小姐的一般女性，以其獨特的「ですわ」的大小姐語癖備受關注。由於彩虹社過去沒有Vtuber單獨出道的狀況，再加上官方推特帳號剛突破百萬追蹤，使得她未出道就掀起話題。在出道直播中，她更公開了「胃鏡照片」，寫下傳說。壹百滿天原莎樂美出道後僅花了14天就突破百萬訂閱，成為2022年最受注目的VTuber之一。

而壹百滿天原莎樂美所屬的彩虹社母公司ANYCOLOR先前就與知名VTuber事務所「hololive（ホロライブプロダクション）」母公司COVER進行合作，在2022年12月5日發表共同聲明，一同打擊誹謗中傷行為，並與 Google 和其他創作者團體合作，成立了「誹謗中傷對策小組」，對網路上存在的各種惡意行為採取相關法律行動。

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