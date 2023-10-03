▲喝淨水、吃熟食仍食物中毒！　連假出國當心「一瀉千里」

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WHO食品安全5要訣
- 保持食品清潔。
- 生食熟食要分開。
- 食物要完全煮熟（尤其是雞蛋與家禽肉類）。
- 食物保存在安全的溫度。
- 使用安全的飲用水與食品。
何為「旅遊者腹瀉」？陳信儒表示，當旅客到了不熟悉的地方，1天腹瀉超過3次以上，而且糞便沒辦法成型，加上噁心、嘔吐、發燒其中一種腸胃道症狀，便診斷是「旅遊者腹瀉」。根據醫學研究，旅遊者腹瀉主要造成細菌與病毒感染。預防原則是避免生食、餐前洗手，尤其是未開發或開發中國家衛生條件較差、感染疾病風險較高，建議民眾吃水果自己剝皮，到合格的餐廳用餐，並且避免喝含有冰塊的飲料。若家長帶寶寶出國，盡量使用70度以上熱水沖泡奶粉，可殺死大部分的細菌，較為安全。
事先查好國際旅遊疫情醫師提醒，出國飲食的衛生原則跟在家烹調相同，不過要注意的事項較多一些，民眾可於出發前查詢國際旅遊建議等級，例如國人常去的日本衛生良好，屬於低風險區域，至於未開發國家或開發中國家，例如東南亞、中東、非洲、中南美洲等地區，衛生條件差，被列為高風險區域。不過，疫情解封加上全球化影響，世界各國無論是工作或旅遊，人員的交流相當頻繁，無法確保低風險地區一定不會引發感染，因此即使到低風險國家仍須留意衛生。
衛生福利部疾病管制署 國際旅遊疫情建議等級
止瀉3大治療策略萬一出國食物中毒、上吐下瀉怎麼辦？陳信儒表示，大部分民眾免疫力正常，可自行痊癒，除非是碰到特別凶猛的細菌侵襲，或是免疫力較弱的年長者與小孩、腸胃道較差的族群等，一中標可能就會非常嚴重，建議事先備妥藥物。
第1招：基本藥物
例如一般的腸胃用藥、止瀉藥，針對症狀治療。
第2招：口服補充液
民眾可在一般藥局買到電解質水等口服補充液。不建議喝市售運動飲料，因為其中的糖份和電解質，比較不適合人體腹瀉脫水時所需補充的營養。
第3招：施打疫苗
若民眾需前往衛生條條件不佳的國家，可事前到旅遊醫學門診自費施打傷寒疫苗。另外A肝病毒雖然不會造成腹瀉，但糞口傳染仍會引發發燒、噁心、黃疸，建議30-40歲中壯年族群若需出遊或工作，可自費補打A肝疫苗。
各旅遊醫學門診合約醫院據點及服務班表
我適合預先用抗生素嗎？至於是否需要預防性使用抗生素？陳信儒說明，這個議題目前在旅遊醫學界比較不建議。第一，抗生素可能把體內正常菌種殺死，好菌宛如天然益生菌，在腸胃道裡具有保護效果，若預防性使用抗生素，殺死正常菌種可能導致外來病菌更易入侵；第二，出國前尚不知道可能感染何種細菌，使用不對的抗生素，反而會導致抗生素的抗藥性變強，因此目前醫學界不建議用預防性使用。除非民眾必須前往極端環境，或是運動員出國比賽，特殊情況才會考慮使用此方式。
出現3大症狀不要忍！ 盡速就醫症狀1：嚴重脫水
當發現口乾舌燥、眼睛淚液分泌非常少，甚至眼眶凹陷、上廁所沒尿液等，這並非泌尿道出問題，而是體內水分嚴重不足，建議到醫院施打點滴補充水分。
症狀2：拉個不停
輕微的旅行者腹瀉，通常3天內即可改善，但若出國7天就拉了5天，像這樣不正常的狀況，「該去醫院還是去醫院」醫師叮嚀。
症狀3：排出血便
一旦感染入侵性較高的病原體導致血便，代表腸胃道黏膜受到嚴重侵害，有可能連帶發燒畏寒，建議在當地就醫。國人出國就醫可申請健保補助，民眾不用擔心高額費用。
出國在外緊急就醫，可申請健保自墊醫療費用核退
醫師最後呼籲，民眾出國前可到藥局購買成藥，或是到旅遊醫學門診施打疫苗。旅遊醫學門診由家醫科醫師組成，是一個綜合性門診，可根據民眾行程判斷感染腸胃道疾病、暈機暈車、高山症、潛水夫病等風險，給予行程意見、常備用藥或施打疫苗，例如針對爬富士山開立高山症預防用藥，民眾都可妥善利用。出國小心謹慎，才能好好享受旅遊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59402
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