法國最年輕的教育部長！34歲「政治神童」誓言反霸凌、支持穿制服

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阿塔爾對於學生服儀的改革尚未結束，雖然法國學生不穿制服行之有年，但阿塔爾贊成中小學實施穿制服的「實驗」，沒有強制性，看地方政府評估是否同意轄區內的校園參與制服實驗。若沒有意外的話，明年新學年度開始，就會有學校讓學生重新穿回制服。
阿塔爾指出，不認為讓學生穿制服是「能夠解決所有問題的魔法棒」，但是值得一試。阿塔爾認為，穿制服能讓學生對學校產生歸屬感，在基於世俗主義禁止學生穿著穆斯林長袍後，若讓學生穿回制服，某種程度上也能降低穆斯林民眾的反彈，同時一定程度上彌平校園內的貧富差距。
法國9月開學不久，就傳出有學生不堪霸凌在家輕生的憾事。阿塔爾在9月27日宣布全面動員反校園霸凌，誓言將打擊校園霸凌作為首要任務，對霸凌行為「零容忍」。具體措施包括，明年起要普及「同理心」教育，校方可以沒收霸凌者的手機，對霸凌者的上網予以限制，強制霸凌者轉校、廣發問券調查是否存在霸凌問題等等。
被譽為「政治神童」的阿塔爾，年僅23歲就擔任部長助理，2018年成為法國最年輕的副部級官員，2020年成為政府發言人，2023年出任法國青年與教育部長，一路走來升遷速度飛快。外貌清秀的阿塔爾談吐不凡，會透過IG與支持者進行交流，擅長在社群網路上塑造自己的形象與魅力，也會參加談話節目，獲得許多喜愛。
但阿特爾也不是沒有爭議，出身富裕的他，被視為法國精英階層的代表。就讀私立貴族學校「亞爾薩斯學校」（École alsacienne），有人據此質疑他是否能夠理解普通學子的需求，勝任管理全國公立學校的教育部長？阿特爾則回擊說自己「不必為我父母當時做出的選擇道歉」，認為自己的父母也不應因替小孩選擇私立學校而遭到批評，並說自己的工作就是要確保所有家長，無論選擇送孩子唸私立學校或公立學校，都能滿足他們的期望。