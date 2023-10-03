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因應中颱小犬發布海上陸上警報　新北災害應變中心強化三級開設

▲新北市政府宣布中颱小犬災害應變中心強化三級開設。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.03）
▲新北市政府宣布中颱小犬災害應變中心強化三級開設。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.03）

記者吳嘉億／新北報導

因應交通部中央氣象署發布中颱小犬海上陸上颱風警報，新北市災害應變中心今（3）日宣布強化三級開設，新北市副市長朱惕之並於晚間召開第2次整備會議，評估雖然新北市列入颱風警報範圍機率低，但是受外圍環流及東北季風影響，明後兩天仍會為北海岸、東北角及東側、南側山區帶來局部豪雨，提醒新北市民應嚴加防範。

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新北市政府今日晚間8時也宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，新北市明日尚未列入小犬颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，明日照常上班及上課。另外也發布大漢溪左岸重新橋下至21號越堤道間之停車場及路邊停車格，自明日上午8時起管制只出不進，10時起強制拖吊，請民眾配合車輛移置作業；因應管制並於明日上午7時開放大漢溪左岸重新橋至21號越堤道水門周邊部分道路紅黃線停車，請市民注意相關道路、學校開放紅黃線停車資訊。

朱惕之也針對石門水庫調節性放水作業提醒，要求加強大漢溪沿岸低窪地區防範措施，並由警察局、消防局及沿海各區公所偕同海巡單位，進行沿海觀浪、戲水及釣魚民眾之勸離作業，強調預估明後兩日，北海岸、東北角及東側、南側山區將帶來局部豪雨，沿海地區應嚴防強陣風及長浪。

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