亞運籃球／林庭謙大爆發砍下28分！中華隊85:66大勝日本　闖進4強

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次節日本隊加強防守，用二一二區域覆蓋禁區，中華隊在打了6分多鐘的時間裡只有3分進帳，教練團只能重新換上林庭謙組織攻勢，膠著時刻，李啟瑋挺身而出連拿5分，半場林庭謙狂砍17分5助攻，帶領球隊以43:25領先。
易籃再戰後，中華隊面對對手祭出的全場包夾，一時之間手足無措，這時候又是林庭謙跳出來、連得7分，讓球隊拉開到到雙位數，加上阿巴西該節尾聲的也有一次快攻和空切得分，三節戰罷球隊已經領先到23分，中場也以19分之差取勝。
林庭謙本屆亞運要承擔控衛職責，前幾場進攻端有些分身乏術，上一場對哈薩克球隊減少他的持球，讓他回到舒服的位置進攻，收到很好的效果，此役也決定延用。結果他今天也展現超高得分效率，全場17投12中，28分9籃板8助攻。
除了林庭謙之外，阿巴西這場斬獲19分，阿提諾17分10籃板，劉錚3分10籃板。中華隊此役讓對方三分球32投僅有5中，今村佳太的15分是唯一上雙的球員，防守是取得勝利的關鍵。除了林庭謙之外，阿巴西這場斬獲19分，阿提諾17分10籃板，劉錚3分10籃板。中華隊此役讓對方三分球32投僅有5中，今村佳太的15分是唯一上雙的球員，防守是取得勝利的關鍵。
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