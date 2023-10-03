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亞運籃球／林庭謙大爆發砍下28分！中華隊85:66大勝日本　闖進4強

▲林庭謙在對日本的比賽發揮出色，帶領中華男籃闖進到4強賽。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林庭謙在對日本的比賽發揮出色，帶領中華男籃闖進到4強賽。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運今（3）日進行關鍵的男籃8強戰，由中華隊和日本隊進行「台日大戰」，靠著當家後衛林庭謙全場攻下28分的火燙表現，終場以85:66拿下比賽，打進到四強，確定至少追平上一屆雅加達亞運的成績。

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此役開賽後，中華隊一改前幾場外線把握度不高的毛病，林庭謙、阿巴西皆投進三分空檔，加上阿提諾為首的長人利用身高優勢衝擊禁區，順利打出一波23:7的高潮，首節打完以28:12取得16分的大幅領先。

次節日本隊加強防守，用二一二區域覆蓋禁區，中華隊在打了6分多鐘的時間裡只有3分進帳，教練團只能重新換上林庭謙組織攻勢，膠著時刻，李啟瑋挺身而出連拿5分，半場林庭謙狂砍17分5助攻，帶領球隊以43:25領先。

易籃再戰後，中華隊面對對手祭出的全場包夾，一時之間手足無措，這時候又是林庭謙跳出來、連得7分，讓球隊拉開到到雙位數，加上阿巴西該節尾聲的也有一次快攻和空切得分，三節戰罷球隊已經領先到23分，中場也以19分之差取勝。

林庭謙本屆亞運要承擔控衛職責，前幾場進攻端有些分身乏術，上一場對哈薩克球隊減少他的持球，讓他回到舒服的位置進攻，收到很好的效果，此役也決定延用。結果他今天也展現超高得分效率，全場17投12中，28分9籃板8助攻。

除了林庭謙之外，阿巴西這場斬獲19分，阿提諾17分10籃板，劉錚3分10籃板。中華隊此役讓對方三分球32投僅有5中，今村佳太的15分是唯一上雙的球員，防守是取得勝利的關鍵。除了林庭謙之外，阿巴西這場斬獲19分，阿提諾17分10籃板，劉錚3分10籃板。中華隊此役讓對方三分球32投僅有5中，今村佳太的15分是唯一上雙的球員，防守是取得勝利的關鍵。

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