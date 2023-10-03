川普官司纏身！梅蘭妮亞傳要求「重擬婚前協議」 替兒爭取財富
官司纏身的美國前總統川普不僅要忙著打選戰，妻子梅蘭妮亞（Melania）據傳又提出了重新簽訂婚前協議的要求，這次她希望能夠確保自己和兒子拜倫（Barron）的信託金額能夠提高；但根據法界人士分析，這個行為未必代表著離婚，反而可能是協助川普解決法律問題的策略。
國際中心楊智傑／綜合報導
《紐約郵報》指出，有消息人士爆料53歲的梅蘭妮亞過去一年內與團隊一直秘密協商新版「婚前協議」，尤其是在77歲的川普去年底宣布再戰白宮卻官司纏身之際。川普近期被控浮報資產價值，倘若罪名真的成立，這意味其資產將大幅縮水，而梅蘭妮亞希望她和川普生下的17歲兒子在其他同父異母的手足前仍有足夠保障。
不少律師與親近兩人的消息人士指出，2人並沒有在談離婚，而是希望能夠讓母子倆在訴訟及判決之中仍能安全穩定，但紐約市知名離婚律師貝斯洛（Bill Beslow）提到，這種「重擬婚前協議」的作法可能藉由改變協議內容，避免夫妻財產落入債權人手上，因此是不少這類面臨財務困難的配偶轉移資產的方式。
另一名律師也認為修訂婚前協議或許是兩人交換條件後的結果，他認為川普才是提出重新談判的一方，並提及川普與其財政顧問顯然相當擔心正陷入資產灌水官司與民事詐欺罪名的可能，可能以替梅蘭妮亞兒子爭取財富作為她陪同川普競選、搬進白宮的利益交換。