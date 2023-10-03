小犬颱風要來了！最新雨量預測「紫爆一塊」 北台灣今晚就迎雨勢
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝台灣進逼，今（3）日上午中央氣象署發布陸上警報，小犬颱風暴風圈預計今日深夜至明（4）日清晨接觸台灣陸地。今（3）日晚間8時40分氣象署發布的「未來48小時降雨趨勢」顯示，今（3）日晚間北台灣將率先迎來雨勢。
記者潘毅/綜合報導
根據中央氣象署資料顯示，小犬颱風今（3）日晚間8點中心位置在在北緯 21.7 度，東經 124.7 度，即在鵝鑾鼻的東方約 390 公里之海面上，強度維持最大風速每秒 43 公尺，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行。今（3）日0時至晚間9點20分，全台累積雨量最多的地區為新北市坪林區，累積雨量來到45.5毫米，其次則是宜蘭縣大同鄉太平村累積雨量為45.5毫米。
氣象預報員朱美霖指出，從今（3）日晚間開始，台灣北部率先迎來雨勢，晚間降雨頻率逐漸增加，台北山區以及宜蘭已經有間歇性的降雨出現。
朱美霖表示，到了明（4）日隨著小犬颱風逐漸靠近，白天環流開始直接影響台灣東半部，強降雨開始出現，到了晚間東部到恆春半島雨量更呈現「紫爆」，雨量將超過200公釐以上。週四（5日）白天開始，西南部也開始有了雨勢，東半部「紫爆」雨區則略為縮小，但東半部的降雨仍然最為明顯，必須留意局部的豪雨或是大豪雨以上等級的降雨。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或24小時累積雨量雨量達山區200毫米、平地350毫米，再者是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，各縣市政府都可以發布停止上班上課。