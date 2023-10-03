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中風復健手腳仍無力？　「上肢機器輔助訓練」幫大忙

▲中風復健手腳仍無力？　「上肢機器輔助訓練」幫大忙
▲中風復健手腳仍無力？　「上肢機器輔助訓練」幫大忙

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】廖女士於去年三月不幸中風，左邊的手腳都變得沒有力氣，經過一段時間復健，力量還是不足，抬高或抓東西都感到困難，而且越來越緊繃，有時活動時也會感到疼痛，家人也越來越不敢協助進行復健運動，故到醫院復健部就診，經治療情況改善許多。

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肉毒桿菌素紓解緊繃　上肢機器輔助訓練治療

新竹臺大分院新竹醫院復健部林蕙筠職能治療師解釋，廖女士剛到院就診時，醫師評估覺得應該先處理整個上肢緊繃的問題，於是建議施打肉毒桿菌素，緊繃感亦於注射後消失，也開始能進行一點手臂動作，並進一步建議她，可考慮使用上肢機器輔助訓練治療。

廖女士每週接受兩次療程，她表示有機器手臂輔助，比起由別人幫忙活動肢體運動，有比較好的支撐，而且動作速度慢慢進行也比較穩定，也開始願意嘗試配合出力，感覺動作有比較舒適，也沒有疼痛的情況。

機器手臂取代人力　智慧化訓練模組對症下藥

林蕙筠職能治療師說明，上肢機器輔助訓練可依據病人不同的力氣狀況，提供上肢近端(肩膀、手肘)或遠端(手指)的動作訓練。其中上肢近端訓練是使用機器手臂取代人力，與傳統復健訓練相比，提供病人更加穩定的動作輔助支撐；此外，也能透過先進的肌電訊號感測技術，配合上肢的肌肉動作收縮情形，可設定多種智慧化訓練模組，讓治療師視病人狀況及能力，選擇合適的訓練模式與調整難易程度。

醫師專業評估　制定個別化復健訓練計畫

近年來，機器輔助訓練已經有越來越多的應用，除了用於腦中風病人之外，也可以用於其他肌肉骨骼及周邊神經損傷的復健。林蕙筠職能治療師強調，要接受這樣的治療，需要先經過復健科醫師及職能治療師的專業評估，確認病人適合接受訓練，如果肌肉張力過強，會建議先處理張力問題，比如安排肉毒桿菌素注射，再由職能治療師根據病人需求與狀況，制定個別化的復健訓練計畫，幫助病人回復日常生活功能。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59363

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