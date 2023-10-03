▲中風復健手腳仍無力？　「上肢機器輔助訓練」幫大忙

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肉毒桿菌素紓解緊繃 上肢機器輔助訓練治療新竹臺大分院新竹醫院復健部林蕙筠職能治療師解釋，廖女士剛到院就診時，醫師評估覺得應該先處理整個上肢緊繃的問題，於是建議施打肉毒桿菌素，緊繃感亦於注射後消失，也開始能進行一點手臂動作，並進一步建議她，可考慮使用上肢機器輔助訓練治療。
廖女士每週接受兩次療程，她表示有機器手臂輔助，比起由別人幫忙活動肢體運動，有比較好的支撐，而且動作速度慢慢進行也比較穩定，也開始願意嘗試配合出力，感覺動作有比較舒適，也沒有疼痛的情況。
機器手臂取代人力 智慧化訓練模組對症下藥林蕙筠職能治療師說明，上肢機器輔助訓練可依據病人不同的力氣狀況，提供上肢近端(肩膀、手肘)或遠端(手指)的動作訓練。其中上肢近端訓練是使用機器手臂取代人力，與傳統復健訓練相比，提供病人更加穩定的動作輔助支撐；此外，也能透過先進的肌電訊號感測技術，配合上肢的肌肉動作收縮情形，可設定多種智慧化訓練模組，讓治療師視病人狀況及能力，選擇合適的訓練模式與調整難易程度。
醫師專業評估 制定個別化復健訓練計畫近年來，機器輔助訓練已經有越來越多的應用，除了用於腦中風病人之外，也可以用於其他肌肉骨骼及周邊神經損傷的復健。林蕙筠職能治療師強調，要接受這樣的治療，需要先經過復健科醫師及職能治療師的專業評估，確認病人適合接受訓練，如果肌肉張力過強，會建議先處理張力問題，比如安排肉毒桿菌素注射，再由職能治療師根據病人需求與狀況，制定個別化的復健訓練計畫，幫助病人回復日常生活功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59363
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