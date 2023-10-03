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小犬颱風襲台！台鐵明午前部分列次停駛　高鐵正常營運

▲台鐵今（3）日表示，明（4）日花東與新左營間部分列次停駛。另高鐵則宣布全線正常營運。（圖／台鐵提供）
▲台鐵今（3）日表示，明（4）日花東與新左營間部分列次停駛。另高鐵則宣布全線正常營運。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

小犬颱風逼近台灣，台鐵今（3）日表示，明（4）日花東與新左營間部分列次停駛。另高鐵則宣布全線正常營運。

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據氣象局最新資料顯示，小犬颱風3日晚間8時30分位於鵝鑾鼻東南東方約390公里的海面上，以每小時12公里的速度，向西北西「轉西」進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時11公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

台鐵晚間表示，10月4日12時前列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

二、東部幹線(樹林=台東間)正常行駛。
   1. 順行列車–
      (1)台北往花蓮、台東對號列車正常行駛，422次行駛至花蓮為止、308次行駛至台東站為止。
   2. 逆行列車–
      (1)台東往花蓮、台北對號列車正常行駛，653次台東=花蓮停 駛、423次新左營=花蓮停駛。
   3. 環島列車1次、2次全區間停駛。

三、南迴線(新左營=臺東間)正常行駛，423次新左營=花蓮停駛、308
    次台東=新左營停駛。

四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

台鐵提到，發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。


因應小犬颱風來襲，台灣高鐵公司也成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，明（4）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客保留行程安排之彈性。

台灣高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
 

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