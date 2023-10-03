Netflix 10月片單來了！秀智、朴恩斌新戲上架 還有貝克漢紀錄片
Netflix日前公布10月份片單，依舊有多檔好戲等著大家！秀智、梁世宗浪漫劇集《我的女神室友斗娜》、貝克漢紀錄片《貝克漢》、全鐘瑞擔綱女主角的《芭蕾復仇曲》、《大力女子姜南順》（《大力女子都奉順》姊妹篇）、克里斯伊凡與艾蜜莉布朗特《沉默騙局》，以及朴恩斌《無人島的 Diva》新戲接連上檔。
記者楊穎軒／綜合報導
《我的女神室友斗娜》（Doona!，10月20日上線）
有著「國民初戀」稱號裴秀智，曾主演Netflix《Start-Up：我的新創時代》和《當你沉睡時》而受到許多粉絲喜愛。久久未有作品的秀智，終於再度回歸螢光幕前，本次將飾演「K-POP偶像李斗娜」。而秀智同時身為K-POP偶像和一個經驗豐富的演員，憑藉自身經驗，全球粉絲引頸期待秀智將會如何詮釋這個角色。不僅如此，飾演李元峻的梁世宗以《浪漫醫生金師傅》而走紅，在《我的女神室友斗娜》元峻將給予在共享租屋處認識的斗娜最大的精神支柱。本次也是梁世宗退伍後首度回歸的作品。
《貝克漢》（Beckham，10月4日上線）
《貝克漢》聚焦大衛貝克漢，收錄從未曝光的剪輯片段，記敘他出身平凡，而後竄紅為國際足球巨星的點滴歷程。《貝克漢》由奧斯卡金像獎得主費雪史帝夫（Fisher Stevens）執導，奧斯卡金像獎得主約翰巴斯克（John Battsek）製作，10月4日Netflix獨家上映。
《芭蕾復仇曲》（Ballerina，10月6日上線）
「我還有事情要解決。」絕情狠毒，煉獄已開，情不可憫，其人可誅，狠辣絕情，華麗絕美，復仇之舞翩然起步。因為無法保護已故的好友，這位曾任保鑣的女子悲傷難抑，決定展開行動，實現摯友的遺願，報仇雪恨。
女主角全鐘瑞自出道就以《燃燒烈愛》走入大眾視線，後續更以《聲命線索》中令人毛骨悚然的反社會女子形象一舉拿下百想電視部門影后。近期更在《紙房子：韓國篇》東京一角，展現多元面向。「管你逃到天涯海角、天堂地獄，我都會殺掉你。」獻給妳，我畢生的摯友。
《絕對公平》（Fair Play，10月6日上線）
避險基金公司競爭激烈，升遷突如其來，卻將這對這對愛侶的感情推到危險邊緣，訂婚後這些日子的開誠布公恐將超乎他們想像。由《柏捷頓家族：名門韻事》女星菲比迪諾佛（Phoebe Dynevor）攜手《星際大戰外傳：韓索羅》艾登艾倫瑞克（Alden Ehrenreich）上演避險基金界的驚悚故事。
《大力女子姜南順》（Strong Girl Nam-soon，10月7日上線）
《大力女子姜南順》描述一位擁有超強力量的年輕女子「姜南順」（李瑜美 飾）回到韓國尋找她的親生家庭，卻捲入了一場考驗她能力的毒品案。時隔6年，《大力女子都奉順》姊妹篇《大力女子姜南順》終於回歸！《大力女子姜南順》由導演金正植以及《大力女子都奉順》編劇白美瓊聯手打造，並邀請到《魷魚遊戲》李瑜美、《王后傘下》金海淑、《20世紀少女》邊佑錫聯合出演。作為《大力女子都奉順》的姊妹篇，想必也將會有許多驚喜與彩蛋等著全球粉絲來發現。
《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了：第2季》（Last One Standing: Season 2，10月10日上線）
燈光打下去、攝影機就位，開拍啦！這部融入戲劇演出的超人氣搞笑競賽節目回來了！這次誰能奪下「爆笑悲劇王」的頭銜呢？挑戰面部神經極限的日本脫口秀生存節目再度開戰！《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了》由實力堅強的日本當紅搞笑雙人組「千鳥」主演，佐久間宣行製作。多位喜劇演員參與脫口秀對戰，脫穎而出的人可晉級到下一階段，演出驚悚劇碼。如果無腳本橋段的「笑」果不佳，就必須出局。誰的故事最逗趣，誰又能笑到最後？第2季場景移師大醫院，劇情聚焦一個詭詐的神祕組織。精彩刺激的脫口秀，10月10日敬請鎖定Netflix！
《亞瑟府的沒落》（The Fall of the House of Usher，10月12日上線）
她一個也不會放過。一對冷酷無情的手足為了鞏固財富及未來，苦心打造出龐大的家族王朝，然而繼承人卻接二連三離奇死亡，事業帝國亦開始逐步崩毀。《鬼入侵》創作人麥可弗拉納根又一力作，推出這部邪氣逼人的影集，取材自埃德加愛倫坡筆下小說，講述亞瑟家族的雙胞胎羅瑞克和瑪德琳經商有成，以無情手腕打造的鴻運製藥是匯集財富、特權和勢力的帝國，某天兩人年輕時的舊識出現，家族事業的接班人一個個死於這名神祕女子之手，過往的祕密跟著浮現，鼎盛一時的亞瑟王朝因而頹頹欲墜。
《GOOD NIGHT WORLD》（10月12日上線）
4個問題家庭出身的玩家在一款沉浸式VR遊戲中成了幸福的一家人，完全沒料到他們在現實中也是家人。線上遊戲《行星》的最強4人組以「赤羽一家」之名行走江湖，他們在遊戲中情同家人，但萬萬沒有想到彼此其實是有血緣關係的家人，只是感情並不和睦，哥哥整天窩在家裡、弟弟品學兼優、爸爸不被孩子尊重、媽媽不顧家。不懂親情溫暖的他們不知道虛擬世界的親情稍縱即逝，更不曾想過他們在現實世界才是一家人。
《惡魔的審判》（The Devil on Trial，10月17日上線）
遭惡魔附身的小男孩、驅魔儀式，再加上謀殺疑雲。《惡魔的審判》回顧美國史上首次在謀殺審判中真正以「惡魔附身」作為辯護理由的案件，也是至今唯一的案例。透過關於駭人謀殺案與所謂惡魔附身的第一手陳述，使觀眾重新省視我們對於未知的恐懼。驚悚駭人的《惡魔的審判》將於10月17日，獨家在Netflix上線。
《搜索屍間線》（Bodies，10月19日上線）
4位警官，4條時間軸，1名死者。改編自西史賓塞（Si Spencer）曲折離奇的小說，生活在4個不同時代的警官在倫敦白教堂內發現了同一名謀殺案受害者的屍體，而謎團的核心似乎與一名神祕的政治領袖脫離不了關係。要解開謎案、拯救未來，這4名警探必須設法合作，必須先破解這樁改變歷史進程的謀殺案，揭開橫跨150年的陰謀。
《霓虹聲夢》（Neon，10月19日上線）
勤奮積極的雷鬼動歌手和一群死黨搬到邁阿密，想在此實現抱負。在追求功成名就的路上，有重重障礙待他們去闖，也有現實層面需要考量。由Daddy Yankee監製，原創歌曲由Tainy製作，《霓虹聲夢》是一部描述3個朋友在雷鬼音樂的世界中尋求成名的影集。
《雷射戰鷹隊長：血龍 Remix》（Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix，10月19日上線）
改造人超級士兵成了全國公敵，在這個反烏托邦社會裡，他努力尋找戰鬥的理由，但一切都與表象不符。1992年，原本名為美國的國家，如今已改稱為伊甸，是個以科技治國、充斥洗腦宣傳與貪腐的地方。超級戰士多夫雷射戰鷹遭到摯愛背叛，被關進全伊甸戒備最森嚴的「超級監獄」。為了存活，他必須率領一支由叛逆亡命之徒組成的團隊，完成危險的臥底任務。《雷射戰鷹隊長：血龍 Remix》是Netflix原創動畫影集，集結Ubisoft旗下角色，更充滿致敬1990年代初期的元素。別錯過，充滿精彩動作畫面的《雷射戰鷹隊長：血龍 Remix》，10月19日只在Netflix獨家播出。
《菁英殺機：第7季》（Elite: Season 7，10月20日上線）
歐瑪回來了；伊旺悲傷心碎；伊莎朵拉必須應付危險的家人。這群拉因齊納斯的同學能信任彼此嗎？新一季中，歐瑪遠離拉因齊納斯，進入大學展開了新生活，卻沒辦法真正放下過去。山謬之死令他愧疚不已，那段期間造成的痛苦感受依然強烈，使他必須接受諮商。多虧了一次實習機會，讓他決定重返這一切發生的校園，直面自己的心魔。透過歐瑪的心路歷程，觀眾會看見其他學生也都各自默默對抗著自己心中的地獄。《菁英殺機》第7季著重描寫人的心理健康狀態，呈現出我們大多數人由於恐懼或無知，往往忽略了心理健康的重要性。想要逃出黑暗深淵，你會抓住誰的手？《菁英殺機》重磅回歸，10月20日Netflix獨家上線。
《PLUTO 冥王》（PLUTO，10月26日上線）
世界上最優秀的7名機器人及其人類夥伴一一遇害，機械刑警蓋吉特很快就發現自己也身陷險境。在機器人無法殺死人類的世界，驚傳一樁離奇命案。歐洲刑警組織的機器人警探蓋吉特負責調查，然而犯罪現場並未發現任何人類涉案的蛛絲馬跡，案情陷入膠著。在追尋真相的路上，蓋吉特赫然發現自己要對付的狠角色堪稱史上最邪惡的仇恨化身，對方一心一意想毀滅全世界...眾所公認的漫畫傑作《PLUTO 冥王》靈感來自手塚治虫1964年《原子小金剛：地上最大機器人篇》的故事劇情，由浦澤直樹（《20 世紀少年》、《Yawara!》、《危險調查員》）和長期合作夥伴長崎尚志共同創作，並勇奪手塚治虫文化獎等多項大獎。
《沉默騙局》（Pain Hustlers，10月27日上線）
一位丟了飯碗的藍領女子為了撫養女兒，到快倒閉的製藥新創公司上班，卻因此捲入危險的敲詐勒索陰謀。《灰影人》克里斯伊凡加上《噤界》演技派女星艾蜜莉布朗特雙組合領銜主演。艾蜜莉飾演一個轉戰藥廠業務的單親媽媽，踏上前景看好的全新職涯道途，讓她有望徹底解決家中的財務問題，但應對越來越失控的上司再加上女兒的日益惡化的病況，她逐漸意識到公司所為造成的惡果，使她開始重新省視自己的選擇。然而，全心追逐美國夢，會不會害她失去一切？
《無人島的 Diva》（Castaway Diva，10月28日上線）
一名積極進取的歌手在受困荒島15年過後，重新回到社會，無所畏懼地追求夢想，要成為一代歌壇天后。由Netflix《非常律師禹英禑》朴恩斌、《我把社長解鎖了》蔡鍾協、領銜主演。兩人奇妙的新鮮組合，必定在上線後引起熱潮，10月28日起敬請鎖定Netflix。