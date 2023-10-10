14歲被授進士入朝為官！「北宋神童」一路當上宰相　富貴優游50年

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之後晏殊仕途順遂，一路升官至禮部侍郎，但因為用上朝時手持的板子打折侍從的門牙，遭到彈劾被貶官，從京城外放到應天府。晏殊於是將注意力放在興學，大力扶持應天府學院，找來范仲淹講學，開創北宋大辦教育之先河，培育了許多人才。
由於在地方上表現出色，晏殊沒過幾年又被調回京城當官，幾度宦海浮沉後，終於官拜宰相，達到位極人臣一人之下的權力巔峰。雖然只當了兩年便又遭到彈劾貶官，但晏殊與當時皇帝宋仁宗始終維持良好關係，雖被罷相仍能安享晚年，死後宋仁宗還親自替晏殊題碑文，留下「舊學之碑」四字。歐陽修評價晏殊的一生為「富貴優游五十年，始終明哲保身全」。
要知道北宋期間，宋廷與遼國、西夏長年征戰，朝廷內也不時發生黨爭，晏殊從14歲入朝為官，活到64歲辭世在當時已屬長壽，且最高官拜宰相，下台後依然能安享晚年，實屬不易。
不僅在仕途與教育上有所成就，晏殊本身也是位寫詞名家，有「宰相詞人」之稱，留下許多經典佳句，像是「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」、「昨天西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路」、「一霎好風生翠幕，幾回疏雨滴圓荷。酒醒人散得愁多」都出自晏殊之手，既典雅抒情，又帶有洞察人世自然的豁達與淡淡愁緒。年幼便有神童之名的晏殊，外人看似他順遂安然度過富貴優游的一生，但或許他也付出了許多不足為外人道的犧牲和努力吧。