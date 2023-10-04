橘爸唬籃／中華隊不一樣了！阿巴西、林庭謙帶動 亞運奪金不是夢
杭州亞運中華男籃不但演出大驚奇，在預賽被蒙古、香港等隊嚇出一身冷汗後，中華隊終於在八強賽以85:66擊敗日本隊，順利挺進四強，但四強對手，是在這次FIBA世界盃表現亮眼的約旦隊，還有「約旦Kobe」Rondae Hollis-Jefferson坐鎮，中華隊必須要有企圖心，才能打敗對手，晉級金牌戰，但看到中華隊跟日本隊這場，橘爸已經相信，「中華隊不一樣了！」。
專欄作家/橘爸
就如球評李亦伸說的觀點，「本場比賽贏球的關鍵是中華隊的防守，不但比日本多搶19個籃板球，甚至把他們的三分命中率壓低到只有16%，上半場中華隊的表現就已經告訴大家這場比賽可以贏球」。
橘爸卻沒有這樣樂觀，應該是中華隊最後沒有放棄，才讓日本隊無力追趕，其實中華隊還是有很多外線機會沒把握，當然，日本命中率太低也是關鍵，但中華隊要試著打「領先球」，像這樣比賽要多一點，而不是「輸到習慣」。
面對日本二軍，中華隊贏球本來就是理所當然，當然還有外援阿提諾等差異，但最重要的是本土球員打出信心，不管是林庭謙挺身而出，外線還有謝亞軒、李啟瑋等好手抽射，阿巴西的全力釋放，橘爸認為中距離等跳投，也是可以發揮的一些戰術，尤其約旦身材比日本還強壯、高大，利用換位擋拆，是可以嘗試的做法。
不過這次橘爸最感動，還是我們「大房東」曾文鼎挺身而出，加上劉錚等好手帶領這些未來中華隊小將突破，只要贏了約旦，金牌戰再戰中國，難說我們不會創造奇蹟。