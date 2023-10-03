李亦伸專欄／神預測！中華隊大勝日本　翻轉時運的經典戰役

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但結果也超乎我的預期，中華隊不但打出超強防守，甚至完全剋制日本二軍，最多領先日本23分，幾乎打垮日本氣勢和自信。
貫徹堅強防守 成勝利主因
日本三分球32投5中，三分命中率只有1成6，中華男籃佔盡對位、身材和禁區優勢，籃板球54：35領先19個。
中華男籃打出優質防守，展現對位優勢和自信，有效限制日本外線和進攻，比賽第一節中華隊取得28：12領先，上半場中華43：25領先日本，比賽幾乎早早定調。
中華主控林庭謙打出亞運代表作，28分、9籃板、8助攻，出色表現讓全台球迷興奮40分鐘，射手阿巴西19分，歸化球員中鋒阿提諾17分、10籃板，三巨頭完美支撐中華隊進攻體系。
日本二軍預賽擊敗南韓一戰，日本三分球41投17中，三分命中率4成1，南韓大意輕敵，被日本年輕二軍成功狙擊。
南韓輸日本帶給中華隊很大啟發和警惕
中華男籃實力、經驗、個人能力原本都在日本二軍之上，但籃球更重要的是團隊合作和臨場發揮，並不是只看帳面、天賦。日本二軍能在杭州亞運不斷打出驚奇好球，團隊戰力和三分犀利，除了團隊合作，更重要的是想要贏球的氣勢和拚勁。
中日之戰中華隊不但贏球，也重新找回贏球自信和團隊，翻轉外界過去一周來的負評和印象。
我一直樂觀看待中日之戰，我也認為中華隊能贏日本，只要打好防守，做好賽前準備和執行比賽計畫，中華隊勝算超過五成。
中華隊對戰約旦有勝算
中華對約旦，中華隊當然有贏球機會。約旦是不好打，歸化球員201公分傑佛森打過NBA，被譽為「約旦Kobe」，經過籃球世界盃磨練、亞運累積，約旦團隊和禁區都在中華隊之上，但中華隊只要保護好籃板、再拚出最佳防守，中華隊有機會打進決賽。
2023杭州亞運中華男籃有幾會爭金，可能搶銀，至少還有拚銅機會，我還是很樂觀，打出優質防守，籃板不輸，帶動三分手氣，中華隊就算只有四成贏約旦機會，但還是能再一次翻轉時運。
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