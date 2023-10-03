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小犬颱風若達到停班停課　高市相關緊急防疫工作將暫停

▲防疫團隊今天進行高風險社區環境病媒蚊密度調查共計查獲171個積水容器，其中37個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除。（圖／高市府提供）
▲防疫團隊今天進行高風險社區環境病媒蚊密度調查共計查獲171個積水容器，其中37個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市今（3）日新增登革熱本土個案28例（累計571例），衛生局提醒，小犬颱風即將來襲，請市民應做好防颱準備，並將家戶內外不用的堆積雜物、容器清除，避免颱風降雨後積水孳生病媒蚊孑孓，減少社區病媒蚊密度及感染風險。高雄市風雨若達到停班停課標準，相關緊急防疫工作將暫停，於後續另行通知緊急防治執行時間。

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▲如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。（圖／高市府提供）
▲如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。（圖／高市府提供）
高雄市今（3）日新增登革熱本土個案28例，感染源可能為台南者共4例，分別為小港區2例、路竹區1例、茄萣區1例，社區群聚衍生17例，分為三民區4例、鹽埕區、阿蓮區、小港區及鳳山區各2例、楠梓區、苓雅區、鼓山區、大寮區及新興區各1例，單點新增個案共7例，分別為鳳山區、苓雅區、楠梓區、小港區、鳥松區、橋頭區、旗津區各1例。此外新增1例台南轉入個案（三民區）。

▲防疫團隊今天進行高風險社區環境病媒蚊密度調查於廢棄水桶積水採撿到的孑孓。（圖／高市府提供）
▲防疫團隊今天進行高風險社區環境病媒蚊密度調查於廢棄水桶積水採撿到的孑孓。（圖／高市府提供）
防疫團隊今天進行高風險社區環境病媒蚊密度調查共計查獲171個積水容器，其中37個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除，孳生源樣態為塑膠罐、水桶、花器、各式底盤、塑膠布、拖把桶、澆花器等。衛生局籲請各公私場域所有人、管理人、使用人，主動進行環境整頓，移除髒亂堆積物並清除積水處，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。

衛生局表示，目前登革熱疫情社區感染風險升高，籲請市民朋友務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及塗抹政府核准之防蚊液，家中可加裝紗窗或捕蚊燈避免蚊蟲入內。如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請務必立即儘速前往高雄市556家登革熱合約診所就醫進行登革熱NS1快篩。

特別是65歲以上長者、具有慢性病史(糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等)或104年曾感染登革熱的市民朋友，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等症狀，此為登革熱重症警示徵象，請務必立即就醫。

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