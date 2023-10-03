小犬颱風若達到停班停課 高市相關緊急防疫工作將暫停
高雄市今（3）日新增登革熱本土個案28例（累計571例），衛生局提醒，小犬颱風即將來襲，請市民應做好防颱準備，並將家戶內外不用的堆積雜物、容器清除，避免颱風降雨後積水孳生病媒蚊孑孓，減少社區病媒蚊密度及感染風險。高雄市風雨若達到停班停課標準，相關緊急防疫工作將暫停，於後續另行通知緊急防治執行時間。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市今（3）日新增登革熱本土個案28例，感染源可能為台南者共4例，分別為小港區2例、路竹區1例、茄萣區1例，社區群聚衍生17例，分為三民區4例、鹽埕區、阿蓮區、小港區及鳳山區各2例、楠梓區、苓雅區、鼓山區、大寮區及新興區各1例，單點新增個案共7例，分別為鳳山區、苓雅區、楠梓區、小港區、鳥松區、橋頭區、旗津區各1例。此外新增1例台南轉入個案（三民區）。
防疫團隊今天進行高風險社區環境病媒蚊密度調查共計查獲171個積水容器，其中37個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除，孳生源樣態為塑膠罐、水桶、花器、各式底盤、塑膠布、拖把桶、澆花器等。衛生局籲請各公私場域所有人、管理人、使用人，主動進行環境整頓，移除髒亂堆積物並清除積水處，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。
衛生局表示，目前登革熱疫情社區感染風險升高，籲請市民朋友務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及塗抹政府核准之防蚊液，家中可加裝紗窗或捕蚊燈避免蚊蟲入內。如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請務必立即儘速前往高雄市556家登革熱合約診所就醫進行登革熱NS1快篩。
特別是65歲以上長者、具有慢性病史(糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等)或104年曾感染登革熱的市民朋友，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等症狀，此為登革熱重症警示徵象，請務必立即就醫。