回桃園龜山造勢　侯友宜：進總統府一條鞭讓捷運棕線動工

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張善政表示，去年他上任市長後，積極向中央爭取，但交通部說要好好評估棕線經費狀況，如果明年大選侯友宜當選總統、牛煦庭當選立委，加上在桃園市府的他，從中央到地方一條龍，相信過去八年等不到的捷運棕線很快就有譜。
侯友宜致詞時強調自己和龜山有不解之緣，細數當年在龜山念警校、畢業後工作10年後重回警大唸博士班，擔任桃園縣警局長，他並邀請在場的前縣議長曾忠義夫人劉素貞上台，憶及當年任警局長時負責偵辦時任議員的曾忠義遭綁案，感佩劉素貞至今仍秉持先夫愛龜山的精神，繼續為這塊土地奉獻。
談及讓龜山鄉親期盼以久的桃園棕線捷運，侯友宜指出，明明棕線建設完成後就能讓桃園鄉親到新北迴龍只需18分鐘，但講了這麼多年，甚至連前桃園市長鄭文燦也曾允諾2022年要通車，但至今仍未動工。侯分享之前牛煦庭曾和鄭文燦團隊對賭，若2022年棕線順利動工，就請沿線6.8萬居民吃雞排，問牛「為何沒請」，牛回應「鄭文燦唬爛拍屁股走人」，侯笑說要牛煦庭明年當選立委後，記得向鄭文燦要求回請欠鄉親的6.8萬份雞排。侯接著說，當然如果棕線要更快動工，明年1月13日讓他當選總統，520他就任總統一年內，會和桃園市長張善政一同努力推動棕線捷運動工。
侯友宜也提到，最近他推出許多政見，包括年長者取消巴氏量表評估、長者健保免費、公托免費私托補助等政策，這些都是政府該做未做的，他一提出後，民進黨政府就跟進，讓他的政見立即被兌現，笑稱「當選總統後，馬上兌現總統政見，我侯友宜是第一人」，所以為了省大家麻煩，也不要民進黨每次都跟著他後面用他的政見，呼籲鄉親力挺讓他當總統，馬上兌現桃北一日生活圈，新北好桃園好，共同兌現政見。
侯友宜也喊話鄉親幫忙拉票，強調不要在乎外面的民調高低，不要聽那些事，對自己要有信心，信心才是贏的勝選最重要的關鍵，「我永遠踏著步伐，我都不怕死，只想要顧台灣的安全、顧這塊土地的平安」，用最壞的狀況拚最好的成就，用台灣人的氣魄贏得最後的勝利，大家一起向前走，贏回台灣、贏回龜山、贏回中華民國。
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