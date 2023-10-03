泰14歲槍手闖曼谷百貨釀3死！坦承犯行稱「以為有人要攻擊我」

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根據泰國警方消息，大約在下午5時10分左右，警方在商場3樓發現該名14歲的槍手，並將這個175公分的少年壓制在地。當時他原本想從百麗宮的空中連通道逃跑至曼谷暹羅凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel Bangkok），但通道已經被關閉，最終在沒有反抗的情況下自行放下9毫米口徑手槍後被警方制伏。
泰媒指出，3名死者包含一名剛從停車場下車的泰國女性，以及30歲中國女遊客和1名緬甸籍人士，但警方在稍晚卻下修死傷數字，稱僅一名中國女遊客與緬甸籍人士死亡，另有5人受傷，但並未交代為何下修數字。
泰國警方告訴媒體，警員在槍擊案後75分鐘左右發現該名14歲持槍少年，在警方初步訊問後，少年稱當時「以為有人要攻擊我」、「聽見有人叫我開槍」，這才拔槍開火；有媒體稱少年平日沉迷於槍擊類的電玩遊戲，新上任的泰國皇家警察總監托薩克（Torsak Sukvimol）則稱其有「精神方面疾病」，但上述消息是否與這次開火槍擊案有所關聯仍有待警方公布。
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）晚間前往購物中心，並在社群媒體上表示自己已經聽取案情簡報，下令警方保護大眾的安全、徹查此事，同時也親自到現場了解狀況、慰勞警員，且對死者表達深切哀悼。
泰國原則上允許合法持槍，持槍者必須提交財力證明、接受前科調查並提供持槍理由，違法持有槍械最高則可處10年有期徒刑，但槍枝暴力事件卻一再傳出；去年10月6日，泰國一名因涉嫌吸毒被革職的前警員持刀槍闖入幼兒中心殺害至少37人，2020年2月也傳出呵叻府商場發生大規模槍擊案，一名軍人在四個地方開槍殺死至少29人。
暹羅百麗宮是曼谷當地精華地區的知名購物中心，左右有天橋連接暹羅系列百貨商場 ，地下一樓有連鎖水族館、頂樓則有豪華電影院，不少影視明星演出或代言活動都會選在該處舉辦，同時也是大批觀光客聚集必訪的景點之一；在警方到場協助交通管制與封鎖後，原定晚上10點打烊的購物中心也宣布提早閉館配合調查。