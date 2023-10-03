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小犬來襲　陳其邁坐鎮防颱中心　明日議會議程延後

▲中颱「小犬」暴風圈正逐漸進入臺灣東部海面及巴士海峽，將對南部地區構成威脅，高雄市長陳其邁今晚坐鎮防颱中心並請議長康裕成將明日議會議程延後。（圖／高市府提供）
▲中颱「小犬」暴風圈正逐漸進入臺灣東部海面及巴士海峽，將對南部地區構成威脅，高雄市長陳其邁今晚坐鎮防颱中心並請議長康裕成將明日議會議程延後。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

中颱「小犬」暴風圈正逐漸進入臺灣東部海面及巴士海峽，將對南部地區構成威脅，高雄市長陳其邁今(3)日晚間主持一級開設災害應變中心工作會議，他於會中指示各單位務必做好萬全準備，落實各項防颱整備應變工作，並提醒市民朋友，在颱風警報發布後，應避免至山區或海邊進行活動。

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陳其邁今晚也特別與高市議會議長康裕成協調，決議將明天原訂要進行的「市長施政報告與質詢」議程延後，以便即時展開防災救災工作。高市議會議長康裕成與三黨團總召協商後，均認為應以市民安全及防災工作為重，同意將明日的議程延後至11月9日進行，以便市府各局處能即時展開防災救災的應變準備工作。

陳其邁表示，根據高雄市平地及山區雨量、風力預測，均未達停班課標準，明(4)日高雄市全市正常上班上課，並根據資料預估明天接近中午，暴風圈將接近山區，請山區區公所於明日午前，完成孕婦、慢性病患、洗腎患者等保全對象撤離，並盤點所有土石流警戒區域的保全對象名單，市府團隊也會密切注意颱風的動態，同時特別提醒於低窪地區之市民留意做好沙包、水閘門措施，加強防護。

他也指示水利局提早布置抽水機，保持堪用狀態，並督導本市淹水潛勢區、沿海低窪地區公所，預先做好排水措施，備足沙包、確保各區各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。另請各局處巡查轄管工程工地相關設備，加強固定或搬移作業，並針對大型廣告物及大型行道樹枝葉等，易受強風吹落之懸掛物品進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危及路人與車輛，轄管工地亦要避免積淹水災情發生。

陳其邁於會中與山區區公所視訊了解災情檢查及整備，目前山區部分風雨尚相當平靜，也無災情產生，他請山區區公所落實災情即時查報，並特別感謝國軍已進駐山區進行預防性撤離，並做好準備。他也請民政局、原民會、社會局、水利局、交通局，針對易成孤島地區落實監控預警機制、整備所需各項民生物資存量，以及針對高災害潛勢區盤點需要照顧之民眾，如孕婦、洗腎患者、行動不便的民眾等，於黃色警戒發布時，通知山區區公所，預先予以疏散安置。

此外，山區應慎防坍方、落石及土石流，請水利局、工務局、公路總局，以及第三區養護工程處密切注意市區道路，尤其是山區路段，是否有預警性封閉或中斷情形，應即時告知用路人。他也請民政局、警察局、消防局及各區公所，落實預防性疏散撤離工作及災情查通報作業。

陳其邁也提醒家中屋頂、農地、魚塭及山坡地，有鋪設太陽能電板之民眾，預先檢查並加強防護，並請交通局及捷運局對渡輪、捷運、輕軌之運行，做好強陣風因應準備，確保行駛安全，以及水利局務必加強車行地下道之巡查警戒，避免強降雨造成地下道瞬間積淹水，影響市民交通安全。

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