小犬來襲　陳其邁坐鎮防颱中心　明日議會議程延後

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陳其邁表示，根據高雄市平地及山區雨量、風力預測，均未達停班課標準，明(4)日高雄市全市正常上班上課，並根據資料預估明天接近中午，暴風圈將接近山區，請山區區公所於明日午前，完成孕婦、慢性病患、洗腎患者等保全對象撤離，並盤點所有土石流警戒區域的保全對象名單，市府團隊也會密切注意颱風的動態，同時特別提醒於低窪地區之市民留意做好沙包、水閘門措施，加強防護。
他也指示水利局提早布置抽水機，保持堪用狀態，並督導本市淹水潛勢區、沿海低窪地區公所，預先做好排水措施，備足沙包、確保各區各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。另請各局處巡查轄管工程工地相關設備，加強固定或搬移作業，並針對大型廣告物及大型行道樹枝葉等，易受強風吹落之懸掛物品進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危及路人與車輛，轄管工地亦要避免積淹水災情發生。
陳其邁於會中與山區區公所視訊了解災情檢查及整備，目前山區部分風雨尚相當平靜，也無災情產生，他請山區區公所落實災情即時查報，並特別感謝國軍已進駐山區進行預防性撤離，並做好準備。他也請民政局、原民會、社會局、水利局、交通局，針對易成孤島地區落實監控預警機制、整備所需各項民生物資存量，以及針對高災害潛勢區盤點需要照顧之民眾，如孕婦、洗腎患者、行動不便的民眾等，於黃色警戒發布時，通知山區區公所，預先予以疏散安置。
此外，山區應慎防坍方、落石及土石流，請水利局、工務局、公路總局，以及第三區養護工程處密切注意市區道路，尤其是山區路段，是否有預警性封閉或中斷情形，應即時告知用路人。他也請民政局、警察局、消防局及各區公所，落實預防性疏散撤離工作及災情查通報作業。
陳其邁也提醒家中屋頂、農地、魚塭及山坡地，有鋪設太陽能電板之民眾，預先檢查並加強防護，並請交通局及捷運局對渡輪、捷運、輕軌之運行，做好強陣風因應準備，確保行駛安全，以及水利局務必加強車行地下道之巡查警戒，避免強降雨造成地下道瞬間積淹水，影響市民交通安全。