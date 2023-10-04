教課到一半獲喜訊！史上第5位諾貝爾物理獎女得主喊「意義重大」

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呂利耶1958年出生於法國，並在1986年獲得巴黎第六大學（UPMC）博士學位，現為瑞典隆德大學（Lund University）原子物理學教授，她也是諾貝爾物理學獎史上第5位女性得主；在瑞典皇家學會（Royal Swedish Academy）的記者會上，呂利耶表示自己接獲喜訊的當地正在授課，直到諾貝爾物理獎委員會連續3次致電，她才不得不接起這通電話。
1987年，呂利耶發現，當她發射紅外線穿過惰性氣體時，會產生許多不同的光的泛波（overtones）。每個泛波都是一個光波，在特定週期的雷射光中有著特定數量的週期。它們是由雷射與氣體中的原子相互作用引起的；它給了一些電子額外的能量，使之以光的形式發射出來。呂利耶繼續探索這一現象，為後續的突破奠定了基礎。
她率領的阿秒物理小組主要進行研究電子的運動，用於了解原子水平上的化學反應。 2003年，她和她的團隊以170阿秒的最小雷射脈衝，打破了世界紀錄；阿秒脈衝擁有可應用不同領域的潛力，例如醫學診斷、通訊傳播和在電子領域，尤其在後者可幫助人類瞭解並控制在物質中的電子行為。
值得注意的是，諾貝爾物理獎迄今頒獎116次，累積共222名學者獲獎，在過去一向男女比例嚴重失衡的科學界中，諾貝爾物理獎特別受到「性別歧視」的爭議與批評，因為過去這百年以來，包含呂利耶在內僅有5位女性獲獎，前兩人分別是第一位獲得諾貝爾物理學獎、以放射性物質研究與丈夫共同獲獎的法國物理學家居禮夫人，以及提出原子核的殼層模型而獲獎的美國物理學家格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）。
接下來要經過整整55年，諾貝爾物理學獎才有機會被頒給女性。在2018年，加拿大雷射物理學家史崔克蘭（Donna Strickland）因發明了名為「啁啾脈衝放大」（chirped pulse amplification，CPA）的技術獲獎，成為諾貝爾物理學獎史上三位獲獎女性之一，而發明該項技術時史崔克蘭還只是個博士生，這也是她第一個發表的研究；第四位獲獎女性則是在2020年，安德烈婭·米婭·蓋茲（Andrea Mia Ghez）以發現銀河系中心的超大質量緻密天體獲獎。
呂利耶說，當得知自己獲得諾貝爾獎後，剩下半小時的課程就因為情緒激動而難以繼續下去，對她來說獲獎「相當不可思議」（It’s incredible），同時作為物理獎第5位獲獎女性，她也表示獲得物理獎的女性並不多，所以自己能獲獎意義重大。
（本文提及之「2023諾貝爾物理獎官方新聞」資料採用《台灣科技媒體中心》翻譯）