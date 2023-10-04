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教課到一半獲喜訊！史上第5位諾貝爾物理獎女得主喊「意義重大」

▲今年諾貝爾物理學獎得主之一的呂利耶（Anne L'Huillier）接獲消息時仍在瑞典隆德大學授課，她也是歷年來第五位獲得諾貝爾物理學獎的女性學者。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年諾貝爾物理學獎得主之一的呂利耶（Anne L'Huillier）接獲消息時仍在瑞典隆德大學授課，她也是歷年來第五位獲得諾貝爾物理學獎的女性學者。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

今年諾貝爾物理學獎由學者呂利耶（Anne L'Huillier）、克勞斯（Ferenc Krausz）及亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）共同獲獎，法國物理學家呂利耶此前就獲得被認為是「諾貝爾獎風向標」的以色列沃爾夫獎（Wolf Prize），如今成為百年來第五位獲得諾貝爾物理學獎的女性得主，對她來說更顯得意義重大。

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諾貝爾物理獎委員會今年將獎項頒發給呂利耶、克勞斯、亞谷斯蒂尼3名學者，他們的實驗產生以阿秒（attosecond）為計算單位的極短光脈衝，可用於測量電子移動或能量改變的快速過程；諾貝爾物理學委員會主席伊娃．奧爾森（Eva Olsson）指出，現在人類可以打開電子世界的大門，阿秒物理學使人類有機會了解解電子主宰的機制。而下一步將是善用它們。

呂利耶1958年出生於法國，並在1986年獲得巴黎第六大學（UPMC）博士學位，現為瑞典隆德大學（Lund University）原子物理學教授，她也是諾貝爾物理學獎史上第5位女性得主；在瑞典皇家學會（Royal Swedish Academy）的記者會上，呂利耶表示自己接獲喜訊的當地正在授課，直到諾貝爾物理獎委員會連續3次致電，她才不得不接起這通電話。

▲今年諾貝爾物理學獎得主之一的呂利耶（Anne L'Huillier）接獲消息時仍在瑞典隆德大學授課，她也是歷年來第五位獲得諾貝爾物理學獎的女性學者。（圖／美聯社／達志影像）
▲呂利耶教授表示自己「課上到一半才接起電話」，這才得知自己獲得諾貝爾物理學獎的消息。圖為她在學校接受記者訪問畫面。（圖／美聯社／達志影像）
1987年，呂利耶發現，當她發射紅外線穿過惰性氣體時，會產生許多不同的光的泛波（overtones）。每個泛波都是一個光波，在特定週期的雷射光中有著特定數量的週期。它們是由雷射與氣體中的原子相互作用引起的；它給了一些電子額外的能量，使之以光的形式發射出來。呂利耶繼續探索這一現象，為後續的突破奠定了基礎。

她率領的阿秒物理小組主要進行研究電子的運動，用於了解原子水平上的化學反應。 2003年，她和她的團隊以170阿秒的最小雷射脈衝，打破了世界紀錄；阿秒脈衝擁有可應用不同領域的潛力，例如醫學診斷、通訊傳播和在電子領域，尤其在後者可幫助人類瞭解並控制在物質中的電子行為。

值得注意的是，諾貝爾物理獎迄今頒獎116次，累積共222名學者獲獎，在過去一向男女比例嚴重失衡的科學界中，諾貝爾物理獎特別受到「性別歧視」的爭議與批評，因為過去這百年以來，包含呂利耶在內僅有5位女性獲獎，前兩人分別是第一位獲得諾貝爾物理學獎、以放射性物質研究與丈夫共同獲獎的法國物理學家居禮夫人，以及提出原子核的殼層模型而獲獎的美國物理學家格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）。

接下來要經過整整55年，諾貝爾物理學獎才有機會被頒給女性。在2018年，加拿大雷射物理學家史崔克蘭（Donna Strickland）因發明了名為「啁啾脈衝放大」（chirped pulse amplification，CPA）的技術獲獎，成為諾貝爾物理學獎史上三位獲獎女性之一，而發明該項技術時史崔克蘭還只是個博士生，這也是她第一個發表的研究；第四位獲獎女性則是在2020年，安德烈婭·米婭·蓋茲（Andrea Mia Ghez）以發現銀河系中心的超大質量緻密天體獲獎。

呂利耶說，當得知自己獲得諾貝爾獎後，剩下半小時的課程就因為情緒激動而難以繼續下去，對她來說獲獎「相當不可思議」（It’s incredible），同時作為物理獎第5位獲獎女性，她也表示獲得物理獎的女性並不多，所以自己能獲獎意義重大。

▲今年諾貝爾物理學獎得主之一的呂利耶（Anne L'Huillier）接獲消息時仍在瑞典隆德大學授課，她也是歷年來第五位獲得諾貝爾物理學獎的女性學者。（圖／美聯社／達志影像）
▲榮獲今年諾貝爾物理獎的呂利耶在瑞典隆德大學接受媒體採訪。（圖／美聯社／達志影像）
（本文提及之「2023諾貝爾物理獎官方新聞」資料採用《台灣科技媒體中心》翻譯）

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