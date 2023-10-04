印度晶片夢／激勵政策吸引投資！一窺重啟半導體江山的雄心壯志

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然而，SCL廠房於1989年發生大火，起火原因不明，卻燒掉印度半導體的希望，爾後在官僚制度制肘、基礎設施不足、他國追趕等多重因素干擾下，印度半導體沉寂數年，錯失大片江山，直到總理莫迪在2014年上台後，喊出「印度製造（Made in India）」，並在其雷厲風行的政策下，產業情況才逐漸轉好。
莫迪政府為打造印度成為自給自足，且對外來資金及技術持開放態度的國家，於2020年疫情高峰期間，推出3大激勵計劃扶持電子製造業，分別為生產激勵計劃（PLI）、電子元器件及半導體製造的推動計劃（SPECS），以及電子製造聚落計劃（EMC 2.0）。其中，PLI旨在吸引海外智慧手機品牌來印度設廠，為此，印度祭出總額達5000億盧比，約66.5億美元的獎勵措施，盼將印度打造為全球智慧手機生產中心。
緊接著在2021年，印度聯合內閣批准半導體和顯示器製造生態系統發展計劃，預計6年內投資超過7600億盧比用於發展永續半導體和顯示器製造。同年年底，宣布100億美元規模的印度半導體任務（ISM）補助計畫，針對在印度設廠的業者，中央提供資本支出50%的補助、地方政府另提供15至25%的補助，簡單來說，有意赴印度設廠的半導體業者，最多可得75%補助。
去年12月該國政府再度重啟100億美元補助計畫，旨在促進國內半導體產業發展，也開放外國廠商申請，鼓勵在印度進行投資，為此，印度簽署一系列技術合作夥伴關係，盼半導體產業能站穩腳跟，其中除了與企圖扶植印度的半導體製造業的美國達成協議，加強半導體供應鏈的雙邊合作外，同時也與日本簽署MOU，在中國對亞太地區的影響力日增之際，加強雙方的同盟關係。
自印度政府公布半導體發展計畫後，各邦紛紛向世界半導體大廠招手，力爭科技業赴印度投資，展現吸引外企進駐的積極態度。中央政府更是力邀台積電、三星電子及英特爾等指標性企業設廠，雖然三大廠仍在審慎評估中，但已有美國半導體業者開始加快腳步加強印度布局。
先是記憶體大廠美光於今年6月時宣布，擬斥資8.25億美元於印吉拉特邦設立半導體封測廠，這將是該公司在印度的首座工廠，據外媒報導指出，工廠的總投資額將達27.5億美元，其中有50％來自印度中央政府，20％來自古吉拉特邦。新工廠預計於今年開建，共計將創造至多5000個就業機會。
美國半導體設備製造商應用材料在印度已設有6個基地，在印度總理莫迪的邀請下，將在4年內投資4億美元建立全新的研發中心，預計將位於該公司現有的「印度矽谷」班加羅爾廠（Bengaluru）附近，可望再造500個高級工程就業機會。
美國晶片巨頭超微（AMD）也在7月宣布，未來5年將砸4億美元在班加羅爾，打造超微最大設計中心，新增3000個工程師職位。超微技術長佩普馬斯特（Mark Papermaster）表示，印度團隊將持續扮演關鍵角色，以提出高效能且適合的解決方案，來支持超微遍布全球的客戶。
過去蘋果iPhone代工廠鴻海印度布局能量居全球電子代工廠之冠，自2005年進入印度後，營收、員工人數、投資規模至今皆呈倍數成長。董事長劉揚偉曾表示，未來將持續評估在印度設立電動車、電池、半導體等生產據點，在7月宣布退出與印度礦業巨頭Vedanta的195億美元的半導體合資案後，鴻海業強調「深耕印度的規劃未變」，有意在未來5年於印度投資20億美元。
印度挾帶人口與市場等優勢，跟進各國祭出半導體激勵政策，儘管其官僚制度已有改善，但未來在與各國大廠合作上是否還是會有諸多不合時宜之處，仍有待觀察。