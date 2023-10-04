印度晶片夢／逐半導體強國之位　專家：學習曲線、國家資源成關鍵

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由於全球地緣政治的變化，美國將印度視為尋找中國以外的替代地點以進行半導體供應鏈的外包角色，然而，中華經濟研究院副院長王健全卻表示，該國的優勢聚焦在「技術研究」，商業化的應用能力較差，加上水電基礎建設對半導體產業發展來說極其重要。過去印度沒有願景、沒有政府支持，基礎設施也並不理想，缺電更是普遍現象，如今機遇就在眼前，基礎設施品質的提升將掌握印度半導體製造業的發展關鍵。
印度政府於去（2022）年公布半導體發展計畫後，各邦紛紛來台向半導體產業招手，中央政府也積極透過政策激勵國內龍頭企業投資，有外媒分析，在半導體封裝與測試領域方面，印度擁有所需要的低技能勞工以及高資本投資，但印度政府政策的一致性以及高進口關稅恐是台廠裹足不前的因素，也是印度要解決的根本性問題，如此才得以進一步改變營商環境的投資現狀。
印度跟進各國祭出半導體激勵政策，但顯然也僅為世界眾多半導體激勵政策之一，王健全認為，掌握產業學習曲線以及國家資源槓桿效果，是現階段印度發展半導體產業最需要聚焦的2大重點。
過去常聽到台積電創辦人張忠謀提及「學習曲線是他擬定策略的根本」，事實上此概念是由波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group, BCG) 所提出，主要是強調單位生產成本會隨著工廠生產經驗的提升而大幅下降。王健全表示，招手大廠合作投資確實有望縮短印度發展半導體產業的學習曲線，不過這也更凸顯了「國家資源槓桿效果」的重要性。
回顧台灣發展半導體以及台積電崛起的歷程，政府在長達數十年的全方位支持下，產業自2000年開始有所突破，這段期間，國家提供的資源數不勝數，除了人才培育外，獎勵政策、基金、科專、租稅優惠一個都沒少，加上成功運用中國與東南亞基地形成規模經濟，才有了今天的台積電、聯電、世界先進等關鍵大廠。
今年開始，世界各地掀起半導體投資潮，印度看似是個充滿發展優勢的國家，成為芯片強國的障礙卻也不勝枚舉，未來國家在政策持久性、晶片製造儲備、資金不足、基礎設施落後等問題上，皆還需通過時間一一解決與驗證。