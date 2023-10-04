南韓溜冰遭台灣逆轉丟金！「要當兵、終身俸飛了」　頒獎笑不出來

亞運棒球／中華隊6日對決中國隊！完整亞運棒球賽程、戰績整理

▲中華隊內野手林立，是這次杭州亞運會中心打者。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華隊內野手林立，是這次杭州亞運會中心打者。（圖／特派記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

史上最詭異！杭州亞運中華成棒代表隊已經擊敗泰國、韓國、香港，順利取得3連勝，而這次中華隊已組成「豪華陣容」目標奪金，包括林安可、林子偉、林立、潘文輝、林昱珉、李灝宇、陳柏毓、王彥程、林家正、吳念庭、鄭宗哲等球員都入選，預賽中華隊雖然以小組第一進入超級循環賽，但中華隊奪金之路依舊需要努力，《NOWnews今日新聞》每天整理完整的中華隊賽程，以及亞運棒球賽程、戰績，中華隊5日休兵，6日對決中國隊。（持續更新）

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▲杭州亞運中華隊以15:0大勝香港，晉級超級循環賽。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華隊以15:0大勝香港，晉級超級循環賽。（圖／中華奧會提供）
2006年杜哈亞運會，中華就組成「夢幻陣容」林威助、陳鏞基、胡金龍、陳金鋒加上郭泓志、姜建銘等好手壓陣，創造台灣全職業球員可參戰亞運後的最佳成績。

對戰泰國

中華隊1日首戰出戰泰國，由「最強銀行員」合庫隊吳昇峰先發掛帥主投，沒想到他首局就失分，中華隊3局下才破蛋，由林立轟出3分砲逆轉，單局狂灌7分，加上4局吳念庭適時安打，5局林子偉敲安又攻下2分，泰國隊無力招架，加上7局提前結束賽制，最後中華隊以12:1擊敗泰國，拿下首勝。

▲中華隊內野手林立。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華隊內野手林立。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
對戰韓國

2日中華隊再戰韓國，韓國隊推出160公里「火球男」文東珠先發，中華隊則是推出左投林昱珉主投，結果首局林安可敲出三壘安打發威，加上4局下他又利用暴投，再度跑回分數，8局下吳念庭二壘安打又發威，李灝宇被觸身球，林子豪敲出中外野穿越安打，又打回2分，搭配林昱珉主投6局無失分，被打4安打狂飆6三振，「火球男」劉致榮完美封鎖，中華隊以4:0完封韓國，一口氣取得預賽2連勝。

▲中華棒球代表隊以4:0擊敗韓國隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華棒球代表隊以4:0擊敗韓國隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
對戰香港

3日中華隊與香港之戰，中華隊推出合作金庫投手賴柏瑋先發，香港隊則是推出梁家豪，結果中華隊全場9支安打大爆發，加上香港隊保送、觸身球過多，林子豪、楊振裕各敲出3分打點貢獻下，中華隊在5、6兩局各攻下5分，最終以15:0提前結束比賽，賴柏瑋5局無失分，王政浩、潘文輝都上場小試身手。

▲中華隊內野手林子豪。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華隊內野手林子豪。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
杭州亞運賽制及相關規定

賽事階段 日期範圍 場數 說明
資格賽 09/26-09/28 3 ✤ 3 隊單循環賽，前 2 名晉級預賽。
註：資格賽只是表面名稱，實際上已是亞運正式賽程。
預賽 10/01-10/03 12 ✤ 8 隊分為 A、B 兩組，各在組內進行單循環賽，每隊各進行 3 場比賽。
⌦ 分組前 2 名晉級複賽，並將兩隊之間的對戰成績帶入複賽。
⌦ 分組後 2 名進入排名賽，並將兩隊之間的對戰成績帶入排名賽。
複賽 10/05-10/06 4 ✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。
⌦ 前兩名晉級冠軍賽。
⌦ 後兩名進入季軍賽。
排名賽 10/05-10/06 4 ✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。
⌦ 根據比賽結果排定名次，即本屆賽事的第 5-8 名。
季軍賽 10/07 1 ⌦ 勝者為季軍。
⌦ 敗者為殿軍。
冠軍賽 10/07 1 ⌦ 勝者為冠軍。
⌦ 敗者為亞軍。
  • 正規局數：9 局。
  • 提前結束比賽之情況：五局相差 15 分以上，或七局相差 10 分以上。
  • 延長賽：若正規九局結束而兩隊分數相同，則第十局開始採用突破僵局制。
  • 投手之投球限制：無限制。
  • 電視輔助判決：無。
  • 資格賽、預賽、複賽、排名賽比賽結果若有兩隊以上勝負場數相同，依序以下列規則決定名次：
  1. 比較對戰勝負關係，勝者排名在前。
  2. 比較對戰優質率，高者排名在前。
  3. 比較責任對戰優質率，高者排名在前。
  4. 比較對戰打擊率，高者排名在前。
  5. 擲銅板決定名次。
中華隊名單如下：

投手11人為吳昇峰、王政浩、賴柏瑋（以上合作金庫）、劉致榮（紅襪）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、潘文輝（費城人）、王彥程（樂天金鷲）、古林睿煬（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）。

捕手2人林家正（藍鳥）、戴培峰（富邦悍將）。

內野手8人分別是李亦崴（合作金庫）、廖俊凱（台灣電力）、陳敏賜（台中市）、鄭宗哲（海盜）、李灝宇（費城人）、林立（樂天桃猿）、林子豪（統一獅），吳念庭（西武獅）

外野手則有4人為楊振裕（合作金庫）、申皓瑋（富邦悍將）、林安可（統一獅）、林子偉（樂天桃猿）。

亞運棒球賽程：

2023年亞運棒球日期：9月26日（二）~10月7日（六）

日期 項目
9月26日~9月28日 第一階段（資格賽）
10月1日~10月3日 小組循環賽
10月5日~10月6日 超級循環賽／排名賽
10月7日 12:00 銅牌賽
10月7日 18:00 金牌賽
10月1日（日）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 A組 寮國 vs 中國
0:15
12:00 A組 日本 vs 菲律賓
6:0
18:30 B組 香港 vs 韓國
0:10
18:30 B組 泰國 vs 中華隊
1:12
10月2日（一）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 A組 菲律賓 vs 中國
0:2
12:00 B組 香港 vs 泰國
8:0
18:30 B組 韓國 vs 中華隊
0:4
18:30 A組 寮國 vs 日本
0:18

10月3日（二）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 B組 中華隊 vs 香港
15:0
12:00 B組 泰國 vs 韓國
0:17
18:30 A組 中國 vs 日本
1:0
18:30 A組 菲律賓 vs 寮國
7:0
小組循環賽戰況
         
分組 賽況 參賽隊伍
A組 超級循環賽 日本 2 0
中國 2 0
排名賽 菲律賓 0 2
寮國 0 2
B組 超級循環賽 中華隊 2 0
韓國 1 1
排名賽 香港 1 1
泰國 0 2
         
10/5日開始超級循環賽 

超級循環賽戰況
參賽隊伍
中華隊
1
0
中國
1
0
日本
0
1
韓國
0
1
超級循環賽賽況

10月5日（四）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 超級循環賽 韓國 vs 日本
 
18:30 超級循環賽 中華隊 vs 中國
 
轉播單位：

中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)

愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)

無線電視

公視主頻道（CH13）、公視3台

有線電視

緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)

東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)

Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視

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