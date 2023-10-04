小犬颱風「路徑北修了」！最新陸警範圍擴大 2地區風雨最猛烈
第14號中度颱風小犬（國際名：Koinu）過去路徑稍微偏北，陸警範圍往北擴增，將台中以南、宜蘭納入，截至今（4）日早上，除了北北基桃、新竹以及離島地區之外，全台都在陸海警範圍中。目前北台灣受小犬颱風外圍雲系影響出現降雨，民眾要隨時關注颱風最新動向，防颱作業要及早準備！
記者張嘉哲/綜合報導
氣象預報員朱美霖表示，小犬颱風在過去路徑有稍微偏北一點，因此陸警範圍也往北擴，3日深夜11時陸上颱風警報新增13縣市。其中花東地區、南部地區影響最大。預估未來兩天各地沿海風力明顯增大，尤其從（5）日清晨這段期間，南台灣會有風力達12級的情況出現。
中央氣象署表示，今天各地風力強大，東北部、北部今天雨勢不小，而東半部、恆春半島有局部豪雨以上降雨，需要特別留意；而週四（5）日東半部持續豪雨，南部、澎湖地區風強雨大，各地的風勢仍然強，直到週五（6）日颱風遠離後雨勢、風力才會趨緩，民眾要持續關注小犬颱風最新動向。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示「小犬颱風型態又變更完整了，深層對流鞏固颱風核心，颱風眼順利建構，再度清晰，看來有機會小小增強，小犬體型相當龐大，北側稍微薄弱一點，但跟昨天比也改善不少，南側依然相當肥厚，如果這種型態維持到登陸，颱風中心通過的南側要特別小心」！