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涉嫌收錢替中國大外宣！印度新聞網站遭突襲搜查　多名人員被帶走

▲印度德里警方3日搜查當地新聞機構《NewsClick》辦公室，並帶走部分人員。（圖／翻攝自The Hindu）
▲印度德里警方3日搜查當地新聞機構《NewsClick》辦公室，並帶走部分人員。（圖／翻攝自The Hindu）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

印度德里警方3日搜查多名傳媒工作者住家，並將部份人員帶走調查，報導指這可能與該媒體被懷疑收受外部金錢、替中國宣傳有關。

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綜合《新德里電視台》（NDTV）等外媒報導，德里3日上午搜查了《NewsClick》新聞網辦公室，以及多名記者、評論員的住所。有《NewsClick》的工作人員事後在社群網站X發文證實，警方進入他家，拿走了電腦、手機等：「他們沒有出示任何搜查令或文件」。《NewsClick》創辦人Prabir Purkayastha、人力資源主管Amit Chakravarty被捕。

報導指出，印度警方8月中旬就已立案調查《NewsClick》，懷疑該公司過去3年從「可疑管道」收取3.8億盧比的資金，其中一部份來自與中國相關的組織，但遭該公司否認。

《英國廣播公司》（BBC）則聲稱，《NewsClick》創立於2009年，總部設於德里，是一家獨立的新聞和時事網站，以批評政府聞名。2021年，它因涉嫌違反印度外國直接投資規則，曾遭稅務機關突襲搜查。

印度反對派領袖指責政府對媒體進行攻擊，但印度資訊和廣播部則反駁，回應「調查機構只是在履行職責」。印度記者聯誼會（PCI）對此表達關切與擔憂，敦促政府公開並提供更多細節。

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