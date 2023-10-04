重慶遇到他別投訴！計程車司機3個月道歉近1800次　全為顧癱瘓兒

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然而，天有不測風雲，2015年，因為遭遇投資失敗，加上自己的建築工地和物流公司接連發生事故，賠了不少錢，心力交瘁的他無暇顧及家庭，導致與妻子離婚，眼看就要事業、家庭兩頭空，幸好兒子還算爭氣，馬上就要從大學畢業、去法國讀研究所，他也決定東山再起，做起進口牛肉、燕窩等農副產品的生意，經過1年奮鬥，生意逐步有了起色，市場馬上就要打開，易和平原以為好日子又可以開始時，兒子突然癱了。
易和平說，自己永遠記得2021年11月19日那天，兒子早上起來上廁所，突然就暈倒在沙發上，送醫後得知是左腦中樞腦梗，需立即動手術，雖然手術很成功，但兒子出院後每天還需到復健中心訓練，面對龐大的醫療費，易和平決定和別人搭班，白天照顧兒子、晚上開計程車補貼家用。可命運並沒有放過這對父子，去年農曆新年的前幾天，兒子因右腦出血、多個器官衰竭，再度被緊急送醫，當時醫生警告，兒子很可能成為植物人。
在易和平的堅持下，兒子從鬼門關被救回來，但徹底失去了生活自理能力，無奈之下，易和平決定帶著兒子跑車。每次有乘客見到副駕駛座的兒子，都會疑惑地再三核對車牌，然後好奇地問是不是「拼車」，每當這時，易和平就得向乘客解釋，有人雖然表示理解，但也有人選擇取消訂單，但他最擔心的是有人投訴，有1次他就因此被平台罰款，還被封了3天帳號。
面對被罰，易和平也沒有抱怨，而是默默接受：「我帶著孩子確實給乘客造成不便，這事兒怨我。」不過，他也遇到不少好心人，會在車資以外，額外再塞錢或打賞小費，要他拿去給兒子買點牛奶、營養品。兒子似乎是心疼爸爸，有時會抓起爸爸的手放到嘴邊親吻，或是把自己的手放到爸爸嘴邊，示意爸爸親親自己。易和平表示，日子雖然辛苦，但他已經很滿足了，起碼兒子還在自己身邊。