小犬颱風「要進家門了」！劇烈降雨36小時 最新警戒區域再擴大
第14號中度颱風小犬（國際名：Koinu）今（4）日已經觸碰到台東海岸線邊緣的陸地，接下來台灣東半部、南部地區風雨越晚會越強烈，小犬颱風預計明日清晨將會登陸台東至恆春半島一帶。台灣大學大氣科學博士林得恩就也提醒，表示小犬颱風將在未來36小時帶來劇烈降雨，民眾防颱作業一定要確實！
記者張嘉哲/綜合報導
林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」貼文指出「根據中央氣象署今晨2時最新颱風情資顯示，小犬颱風以時速11公里的速度，朝西北西方向行進，今日早上8時，暴風圈就已經接觸到本島陸地。」
「5日清晨，颱風中心將由台東至恆春半島間登陸，上午在屏東附近出海，6日上午，解除本島陸上颱風警報，由於小犬速度減慢，要到7日清晨至上午期間，才會解除海上颱風警報」林得恩說明，最強雨帶將橫掃迎風面的東部及恆春半島，估計花東山區的總累積降雨量將會破千毫米，宜蘭及屏東山區也在500至800毫米之間。
林得恩提醒「雨水不但是用倒的，而且倒的時間相當的長，最關鍵的時間點會落在今日中午至明日深夜，這黃金36小時就是小犬颱風所帶來降雨最為劇烈的時段，民眾一定要落實防颱準備」！
📍陸上警戒：宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。
📍海上警戒：台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。