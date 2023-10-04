▲網傳領到3倍量高端流感疫苗　北榮聲明：完全錯誤

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二、10/2日為連假後開打流感疫苗的第1天，民眾和院內員工注射疫苗踴躍，全日總計開立近900針疫苗中，約半數為國光疫苗，半數為東洋疫苗，首日注射未含任何1劑高端疫苗。
三、網路假借消息來源為疫苗注射行政支援義工，實則散布虛構、不實且影響人心之言論，影響公眾健康及防疫，居心叵測，北榮要求散布者立刻收回不實的言論，否則將報請檢警追查謠言來源，以斷絕假訊息之害。
四、該謠傳已被事實查核中心查證後認定為錯誤訊息，違反傳染病防治法，影響民眾健康跟防疫。
五、檢附事實查核報告網址，提供民眾正確訊息。
【錯誤】網傳「公費流感疫苗可預約掛號登記要注射的廠牌」？
專家：不需要有品牌迷思今年疾管署採購4家廠牌的四價流感疫苗，包括賽諾菲、東洋、國光及高端，共提供698萬劑，10月2日起分2階段開打。
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日在「乖乖打疫苗、不必怕流感」記者會強調，4款流感疫苗成分都是非活性裂解蛋白，有效性、安全性都是一樣的，都已經通過食藥署審查，在仿單資料的不良反應表現也都符合規範。高端是進口韓國原液來台分裝販售，有在國內針對422位20歲到50歲的國人做三期臨床試驗。醫護人員也是按照政府分配的疫苗，有國產就打國產，有進口就打進口。提醒民眾不需要有品牌迷思。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59490
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