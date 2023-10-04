馬文君被控洩國造潛艦機密 國安局低調回應：尊重司法偵辦
國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，不過卻引發前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密風波。針對馬文君被控洩漏國造潛艦機密，國安局長蔡明彥今（4）日受訪表示，不評論，尊重司法偵辦過程跟結果。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國安局業務報告。媒體詢問大選期間中國是否會介入選戰？蔡明彥表示，大選期間會否有境外勢力的借選，是國安局關注重點，不排除中共可能在選舉過程中，透過一些政治議題的操作，來對台灣選民認知作戰的操作 ，比較要關注的是包括有些軍事脅迫、經濟施壓、配合爭議訊息操作，可能要注意中共與台灣一些公關公司配合在進行一些民調，這些民調發布可能對台灣選舉過程產生影響，所以對於中共非常多元的介選，國安局都有在密切關注
媒體追問馬文君洩密案是否影響國安、調查進度如何？蔡明彥表示，國防或國安機密的外洩是非常重要的國安議題，這案已進入司法階段，現階段國家情報機關來講並不適合做太多的評論，也尊重司法偵辦過程跟結果。
媒體追問傳出馬文君疑似將潛艦資料交給韓國國安單位，來幫助台灣的外國有人被捕或坐牢，國安局有掌握嗎?蔡明彥表示，很多疑點由司法機關來進行進一步的釐清，已進入司法偵查階段，行政單位不適合做任何評論
針對中國介選是否有涉入潛艦相關議題?蔡明彥表示，中國介選手法很多，這案已進入司法審查階段，尊重司法機關針對相關疑點的調查。