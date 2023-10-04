美股跌多拖累台股早盤跌逾200點 台積電領跌！AI股一片綠油油
美國勞動市場數據走強，引發市場對聯準會升息的擔憂，10年期美債殖利率飆升，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股四大指數昨（3）日跌1到2%。台北股市今（4）日開盤下挫，早盤跌逾200點，下殺來到16253點，跌幅超過1%。權值王台積電也跌1.5%，其他重要電子股也綠油油，如聯發科、鴻海、群創、友達、和碩、大立光跌1到2%，AI概念股同樣綠光罩頂，緯創、英業達、廣達、技嘉與緯穎跌1到2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數3日下跌430.97點，或1.29%，收33002.38點；那斯達克指數下跌248.31點，或1.87%，收13059.47點；標普500指數下跌58.94點，或1.37%，收4229.45點；費城半導體指數下跌72.27點，或2.10%，收3376.58點。
美股四大指數昨日跌1到2%。台北股市今（4）日開盤下挫震盪走低，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到520元，跌幅1.5%。其他電子股，如聯發科跌0.7%，聯電、鴻海、群創、友達、和碩、大立光、旺宏跌1到2%。
AI概念股也弱勢，緯創跌2%多，英業達、廣達跌近2%、技嘉與緯穎跌1.5%左右。今日盤面焦點為機殼與連接器族群，迎廣飆漲停，旭品、晟銘電、能率漲2到3%。