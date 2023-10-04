2023世界動物日！迪士尼反派壞貓咪賣萌　台灣野生動物紀錄片首播

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10月4日世界動物日，迪士尼推出全新萌寵系列，《仙杜瑞拉》後母養的魯斯佛，傲嬌又忠心，時常露出跩臉壞笑與仙杜瑞拉和老鼠們鬥智鬥勇；還有《貓兒歷險記》裡聰明可愛的瑪麗貓小公主，與家人們齊心協力打敗管家回到媽媽身邊。
慶祝世界動物日，兩大迪士尼貓明星祭出6～16吋絨毛玩偶，到居家用品的床罩組到矮櫃、甚至是窗簾、杯墊、化妝鏡、18吋寵物睡床等多款周邊新品，要潛入愛貓人士家中啦。KHTOY官網與絨毛玩偶旗艦館即日起首發，至10月31日前，魯斯佛商品還有優惠75折，怎能不心動。
📌動物星球頻道首播！《黑熊來了》、《山椒魚來了》、《消失的紫斑蝶》記錄電影
1931年由一群生態學者發起的「世界動物日」紀念日，旨在提醒世人對生命尊重並護育所有動物。動物星球頻道推出《台灣野生動物影展Taiwan Wildlife Film Festival》特別企劃，精選由陳綺貞、伍佰、安溥獻聲旁白的《黑熊來了》、《山椒魚來了》、《消失的紫斑蝶》等三部精采台灣生態紀錄電影，10月4日起每星期三晚間8點首播。
見證野放台灣黑熊重回山林、山椒魚寶寶破卵而出、紫斑蝶翅膀翕動時閃耀幻光的珍貴時刻，喚醒大家友善對待所有動物，保護因人類過度開發而瀕危的物種。《黑熊來了》10月4日星期三晚間8點、《山椒魚來了》10月11日星期三晚間8點、《消失的紫斑蝶》10月18日星期三晚間8點，於動物星球頻道播出。