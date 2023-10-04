小犬颱風「二度開眼」襲台！今明全台風雨最大 東半部大豪雨來襲
小犬颱風（國際命名：KOINU）在今（4）日早上出現「二度開眼」的情況，雖然颱風眼仍不算清晰，但依舊會以較完整的中颱型態撲向台灣，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，隨著小犬颱風暴風圈已接觸陸地，上午陸警範圍增加新竹，澎湖在稍晚也會納入，今明兩天全台的風雨最為劇烈，尤其下半天起，東半部可能出現大豪雨以上等級的降雨，民眾務必嚴加防範。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華提及，小犬颱風過去幾小時強度沒有變化，但颱風眼有較為清晰，路徑上持續朝台灣東部靠近，但速度稍微減緩，小犬的暴風圈已經讚今早8時接觸台灣東部的海岸線，預估今天深夜至明日清晨有機會登陸台東以南至恆春半島一帶，其中又以明日清晨機率較高。
伍婉華提醒，小犬颱風已相當接近台灣，今日北部、東北部持續會有降雨，基隆北海岸、宜蘭、新北、台北、桃園有局部大雨，新北山區、宜蘭小心局部豪雨，下半天開始，東半部降雨加大，包括花東、綠島、蘭嶼、恆春半島、屏東山區都有大雨或局部豪雨，入夜後，東部、恆春半島更有大豪雨以上等級降雨。
此外在小犬颱風帶來的風力部分，伍婉說明，受到海峽地形效應影響，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖容易出現9至11級強陣風，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島將有12級以上強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風。