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NBA／James Harden未向76人訓練營報到　美媒：只有快艇有意交易

▲費城76人球星James Harden與76人球團關係持續僵局，仍未向訓練營報到。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人球星James Harden與76人球團關係持續僵局，仍未向訓練營報到。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

《The Athletic》記者Shams Charania日前透露費城76人（NBA）球星James Harden，離開費城的心態依舊沒有轉變，根據「沃神」Adrian Wojnarowski 4日透露，「目前快艇仍是Harden的唯一下家，雙方將再次開啟交易談判。」

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「沃神」Adrian Wojnarowski 表示，「費城提出了許多要求，要求得到即戰力等級的球員，或是能幫助他們得到未來資產的球員，目前只知道市場上快艇是唯一一支對Harden有興趣的球隊。」

《Yahoo Sports》記者Jake Fischer近日也在播客節目《Balldontlie》透露，「快艇的確想得到James Harden，但他們只希望提供一枚首輪籤。」

雖快艇與費城近期展開有關James Harden的交易談判，但Adrian Wojnarowski 並不看好此筆交易在近日達成，並透露，「我認為James Harden短期內不會被交易，且快艇不介意讓James Harden前往費城的訓練營報到。」

關於James Harden交易傳聞，76人主帥Nick Nurse透露，「我相信James Harden會回歸球隊的，球隊有許多事情都改變了，新的團隊、新的陣容，我相信他會向訓練營報到的。」


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